Die Bluetooth-Beacons lassen sich ganz einfach am Objekt festschrauben oder -kleben. Foto: OneStop Pro Software Solutions

Passau (ABZ). – Wo ist was? OneStop Pro sorgt als vielseitige Bausoftware für einen umfassenden Überblick über den Maschinen- und Gerätepark. Ein neues Feature nimmt nun speziell alle Equipments und Geräte in den Fokus, die über keine dauerhafte Stromversorgung verfügen.

In Verbindung mit der von OneStop Pro angebotenen Nachrüst-Telematik und Plug-and-Play-OBD-Steckern lassen sich Kleingeräte, Container oder Anbaugeräte mithilfe von Bluetooth-Trackern kosteneffizient und automatisiert nachverfolgen, versichert das Unternehmen.

Baufirmen besitzen viel Equipment und Inventar. Gerade kleinere Geräte wie Rüttelplatten, Trennschleifer, Walzen oder Vibrationsstampfer und Anbaugeräte werden auf unterschiedlichen Baustellen benötigt. "Da gibt es unheimlich viel Bewegung. Immer wieder ist es so, dass Poliere oder Bauleiter dann auf den Baustellen stehen und nicht wissen: Wo ist die Rüttelplatte oder das Anbaugerät gerade jetzt?", berichtet Jan Knott, Vertriebsspezialist bei OneStop Pro.

Es folgt eine "Spurensuche", die mit vielen Telefonaten einhergeht, dabei viel Zeit in Anspruch nimmt und oftmals erfolglos verläuft. Dann müssen Kleingeräte oder anderes Equipment immer wieder neu beschafft werden. In der Summe resultiert das in unnötigen und hohen Investitionskosten.

Ausgelöst wird die mangelnde Übersicht in der Regel, weil die Mitarbeitenden stark ausgelastet sind. Für die ausführliche manuelle Dokumentation bleibt kaum Zeit. Lösen lässt sich dieses Problem mit einem neuen automatisierten Equipment-Tracking. Das Feature versteht sich nach Aussage des Herstellers als Ergänzung zu der kabelgebundenen Nachrüst-Telematik, die in Baumaschinen eingebaut wird, um die Live-Standorte der Maschinen und deren Daten zu Betriebsstunden oder Kilometerständen in OneStop Pro zu verwalten.

"Die kabelgebundene Nachrüst-Telematik dient als Basiseinheit für das Tracking", erklärt Vertriebsspezialist Maximilian Auer. Die Bluetooth-Tracker selbst werden an die Kleingeräte oder anderes Equipment geschraubt oder geklebt.

Die Tracker sind kleine Funksender, die robust, widerstandsfähig und temperaturunempfindlich sind und mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Jahren aufwarten, teilt OneStop Pro mit. In OneStop Pro werden sie mit der kabelgebundenen Nachrüst-Telematik zusammengeführt. "Das Zusammenführen der Tracker an die Hardware ist im Handumdrehen passiert. Die Verknüpfung wird direkt in unserer Software mit nur ein paar Klicks erledigt", sagt Auer. Befindet sich nun eine Maschine im Umkreis von etwa 100 m zu einem Kleingerät, Container oder Anbaugerät mit Tracker, so erscheint in OneStop Pro per Knopfdruck, an welchem Standort und zu welchem Zeitpunkt das Kleingerät, der Container oder das Anbaugerät zuletzt erkannt wurde.

Mit dem Feature haben Baumaschinen, Kleinlader oder Transporter sich in der Nähe befindende Kleingeräte, Container oder Anbaugeräte also automatisch auf dem Radar.

"Das besondere an unserer Lösung ist, dass die Erfassung ohne menschliches Zutun im Hintergrund abläuft. Vergleichbare Lösungen enthalten hingegen oft manuelle Schritte", stellt Geschäftsführer Dominik Märkl heraus. Das automatisierte Equipment-Tracking mit OneStop Pro sorgt damit für eine erhebliche Arbeitserleichterung gefolgt von einer deutlichen Zeitersparnis für Baufirmen. Darüber hinaus haben Baufirmen spürbar mehr Transparenz über die Verfügbarkeit des jeweiligen Equipments.

"Mit dem neuen Feature bringen wir im Prinzip das Beste aus zwei Welten zusammen: Viele Bauunternehmen verbauen bereits kabelgebundene Nachrüst-Telematik oder Plug-and-Play-OBD Stecker von OneStop Pro, um die Standorte und Live-Daten ihrer Maschinen zu erhalten. Der Schritt zum automatisierten Equipment-Tracking ist dann super einfach: Tracker am Kleingerät anbringen, miteinander in OneStop Pro verknüpfen – fertig", fügt Knott hinzu.

Ein weiterer Mehrwert für Nutzer: Die Bluetooth-Ortungslösung sei eine sehr wirtschaftliche Variante, um Kleingeräte, Container und Anbaugeräte im Blick zu behalten. Bei den Bluetooth-Trackern von OneStop Pro fallen keine monatlich laufenden Gebühren an. Die Investition bezieht sich also einmalig auf die Anschaffungskosten und diese befinden sich über die Jahre gerechnet im niedrigen Cent-Bereich. "Die Tracker laufen batteriebetrieben und bringen eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren mit", versichert Knott.

Das neue Feature habe im Jahr 2021 bei 14 ausgewählten OneStop-Pro-Kunden eine intensive Pilotphase durchlaufen.

In dieser Zeit haben die Verantwortlichen nach eigenen Angaben letzte Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass das automatisierte Equipment-Tracking für Geräte, Container und Anbaugeräte mit OneStop Pro bis zur offiziellen Markteinführung einwandfrei funktioniert.