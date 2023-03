Neumarkt/Oberpfalz (ABZ). – Höher, filigraner, wirtschaftlicher – in der Evolution der Baukunst spielte die Weiterentwicklung der Methode, effizient und attraktiv Druck- und Schubkräfte abzuleiten, stets eine wesentliche Rolle.

Elegant und intelligent: Hochbaustützen aus vorgespanntem Schleuderbeton sind tragfähige Alleskönner. Sie sparen Platz, bieten innen viel Raum und sehen gut aus. Die Sichtbeton-Oberfläche sowie die multiplen Einsatzmöglichkeiten prädestinieren das Produkt von Fuchs Europoles für anspruchsvolle Architektur. Hier die Sächsische Aufbaubank (SAB) Leipzig (Architekt: acme Ltd (London)). Foto: www.albrechtvoss.com

Nach den Meilensteinen "Kreuzrippengewölbe" in der Gotik und "Stahlskelettbau" in der beginnenden Industrialisierung kennzeichnet eine ressourcen- und platzsparende, extrem belastbare Komponente den Hochbau von Gegenwart und Zukunft: Die vorgespannte Schleuderbeton-Stütze ist nicht nur filigran und äußerst tragfähig, sie bietet auch reichlich Raum für ein interessantes Innenleben.

Einziger Schleuderbetonstützenhersteller

"Unsere faszinierendsten Bauwerke werden von unseren Hochbaustützen getragen", zeigt sich Jürgen Hegel von der Firmenfamilie Fuchs überzeugt. Die mittelständische, familiengeführte Unternehmensgruppe ist in sämtlichen Bereichen der Bau-Industrie tätig. Im 2022 neu errichteten Werk (Neumarkt/Oberpfalz) stellt Fuchs Europoles die Röhren mit dem riesigen Potential her – als einziger Schleuderbetonstützenhersteller weltweit, der für dieses Premium-Produkt aus hochfestem Beton (C100/115) eine Bauartgenehmigung vom DIBT vorweisen kann.

Das vom DIBT ebenfalls zugelassene, spezielle Litzenspannverfahren ermöglicht eine Kombination der Vorteile aus Spannbewehrung und der Bewehrung B500B; so drohen den Fuchs-Hochbaustützen keine Haarrisse bei Transport oder Montage – "egal, wie lang oder schlank sie auch sein mögen", so Hegel. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, betont er.



Ein leuchtend weißer Wald aus anspruchsvollen Hochbaustützen: Die SAB in Leipzig. Foto: www.albrechtvoss.com

"Wir sehen das Thema Hochbaustützen ganzheitlich", fährt Hegel fort. Fuchs Europoles kann in Sachen Schleuderbeton auf die Erfahrung aus sieben Jahrzehnten verweisen. Durch die hohe Fliehkraft im Inneren der Schalung verdichtet sich der Beton in höchstem Maße an der Wandung rund um die optimierte Bewehrung. Das gibt enorme Festigkeit, spart Zement und Stahl und sorgt für eine hervorragende Ökobilanz gegenüber herkömmlichen Stahlverbundstützen.

Die Nachfrage ist hoch, auch international. Unlängst hat Hegel den Auftrag für die Ausstattung eines Wohnkomplexes in London erhalten – laut eigener Aussage nicht die ersten Stützen, die er in die englische Metropole liefert.

Große Auswahl verfügbar

Die Auswahl an Längen und Durchmessern ist beachtlich: "Wir können 36 Meter Länge einteilig ohne Quernaht herstellen", sagt der Projektleiter. Er verweist auf ein faszinierendes Referenzbauwerk im Bayerischen Wald: Dort tragen die Fuchs-Stützen alljährlich zehntausende Besucher sicher über einen Waldwipfelpfad durch luftige Höhen.

Die Stützen bieten Feuerwiderstand R 120 und kommen auch bei komplexen Aufgaben zum Einsatz – in der schrägen Stützenmontage, bei Stahlbauanschlüssen, als integrierte Sockelleisten oder als "tragendes" Mittel für anspruchsvolle Architektur.

Platzsparende Highlights umsetzen

Porenfreie Oberflächen in vielfältig gestaltbarem Sichtbeton (zum Beispiel Weißbeton oder farbig) und die Möglichkeit für mannigfaltige Funktionseinbauten prädestinieren die Hochbaustützen von Fuchs Europoles für platzsparende, optische Highlights – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, sowohl im Geschoss als auch von der Bodenplatte bis zur Traufe.

"Im letzteren Fall sparen wir bereits beim Schleudervorgang die Deckenanschlüsse aus. Die Montage auf der Baustelle erfolgt mit lediglich einem Kran-Hub. Bei den Geschossstützen dagegen stehen bis zu vier mit einen Montagehub fluchtrecht übereinander", so Hegel.

Repräsentativ und exzellent in den statischen Eigenschaften: auch in der schrägen Montage sind die Hochbaustützen aus vorgespanntem Schleuderbeton ein effektiver Hingucker. Foto: Michael Heinrich, München

Gut für die Nutzung der Fläche außen herum – durch die hohe Tragfähigkeit reduziert sich der Stützenquerschnitt im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen um 30 % – angesichts der zunehmenden Flächenknappheit und Grundstückspreise ein gewichtiges Argument. Gut aber auch wegen des Hohlraums in den Stützen.

Ihn verwenden smarte Architekten längst für Ver- und Entsorgungsleitungen. "Wir entwässern ganze Gebäude unsichtbar durch unsere Stützen hindurch", erläutert Hegel.

Verschiedene Formen sind möglich

Waren die Stützen bei aller Variabilität in früheren Zeiten alle doch eines, nämlich rund, so ist auch hier die Fuchs-Technik inzwischen an führender Stelle vorangeschritten. Auch ovale, elliptische, rechteckige, quadratische, rautenförmige und achteckige Querschnitte sind möglich – ebenso scharfkantige Stützen.

Schönheit gewinnt dann einen entscheidenden zusätzlichen Reiz, wenn sie werthaltig ihren Bestand erhält: Durch die dichte Betonmatrix haben Sulfate und Frost/Tausalz so gut wie keine Angriffsmöglichkeit, die Stützen sind wartungsfrei über ihren langen Lebenszyklus hinweg.

"Wir sehen das Thema Schleuderbetonstützen ganzheitlich", so Hegel. Er berät seine Kunden entsprechend von der ersten Idee bis hin zur Montage. Ein Grundprinzip, das bei der Firmenfamilie Fuchs in allen Bereichen gilt - ebenso wie das Motto "Alles aus einer Hand".