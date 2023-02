Software-Entwickler führt Produkteinsatz vor

Dem Veranstalter zufolge umfasst die diesjährige Ausgabe am 26. und 27. April die Besichtigung des Einsatzes der durchgängigen Lösungen des Unternehmens im Tagesgeschäft. Laut Vorstandsmitglied Uwe Wirth erklärten sich die Praxis-Partner und Anwender der WDV20xx TEAM rasch bereit, ihre Werke für die Präsentation zu öffnen. Am ersten Tag treffen sich alle zur Fachtagung in einem Gothaer Hotel, um in verschiedensten Präsentationen die Integration und Möglichkeiten von Software mit dem großen Ziel der Digitalisierung zu erhalten. Am nächsten Tag werden dann mit dem Bus zwei größere Werke angefahren, in denen man sich wirkliche integrative Digitalisierung zeigen und erklären lassen kann.

