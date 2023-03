Das DBI ist seit mehreren Jahrzenten ein akkreditiertes und DVGW-anerkanntes Prüflaboratorium für die Prüfung von Gasgeräten und Gasarmaturen. Um zukünftig eine sichere Versorgung mit emissionsfreiem Wasserstoff zu gewährleisten, hat das DBI auf der Basis von nationalen und internationalen Forschungsprojekten Erfahrungen gesammelt und Prüfregeln festgelegt, welche die Gasrohre egeplast 90 10 RC und egeplast SLM 3.0 erfüllen. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsvorhabens mit einem großen Gasversorger wurde auch eine in Bezug auf Permeation verbesserte Rohrkonstruktion mit einer integrierten Sperrschicht abgeprüft und darf die Gewährleistungsmarke H2ready tragen.



Mit egeplast-Rohrsystemen mit dieser Sperrschicht können zukünftig Emissionsverluste minimiert werden, teilt der Hersteller mit.

Das Familienunternehmen egeplast international produziert nach eigenen Angaben innovative Kunststoffrohre für die unterirdische Leitungsinfrastruktur. Zur egeplast-Gruppe gehören zwei weitere Rohrproduktionsstandorte in Schweden und England. Anfang September 2022 wurde am Hauptsitz in Greven der Grundstein für die egeGigaFab gelegt. Dabei handelt es sich um eine neue Produktionshalle für Microduct-Rohre, die für den flächendeckenden Breitbandausbau (FTTH/FTTB) in Europa benötigt werden.

Um den Wandel der Energiebranche mitzuprägen, leistet die DBI-Gruppe laut eigener Aussage Führungs- und Mitarbeit in nationalen und europäischen Gremien. Die Firma engagiert sich in Verbänden und Forschungsnetzwerken und bietet darin nach Angaben der Verantwortlichen eine Plattform für einen effektiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Es werde Verantwortung für die Gesellschaft und für die Umwelt übernommen. Auch ein Mehrwert für Kunden und Mitarbeitende stehe stehts im Foksu der Arbeit des DBI.

Die Gruppe verstehe sich als Speerspitze bei der Entwicklung neuer Technologien für den Einsatz regenerativer gasförmiger Energieträger und Bindeglied zwischen Universitäten/Forschungseinrichtungen und der Gaswirtschaft. Wir handeln unternehmerisch mit Zuversicht und sind leistungsorientiert.