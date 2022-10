Manresa/Spanien (ABZ). – Ausa, Hersteller von kompakten geländegängigen Nutzfahrzeugen mit Sitz in Manresa, Barcelona, wurde vom Great Place to Work Institute, der weltweit angesehensten Institution im Bereich Personalmanagement und Unternehmensstrategie, als eines der besten Unternehmen Spaniens ausgezeichnet, teilt das Unternehmen mit.

Die Bewertungen der Unternehmen werden von den eigenen Mitarbeitern durchgeführt, die auf vertrauliche Weise verschiedene Aspekte ihres Unternehmens bewerten. "Es erfüllt uns mit großem Stolz, erneut mit diesem weltweit anerkannten Zertifikat ausgezeichnet zu werden, denn es ist keine externe Organisation, die uns bewertet, sondern die 337 Mitarbeiter von Ausa selbst", kommentiert Antoni Tachó, Personalleitung bei Ausa. "Wir haben es uns immer zur Priorität gemacht, alles zu tun, um ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, da die Fachkräfte einen großen Teil ihrer Zeit im Unternehmen verbringen. Wir wollen, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz wertgeschätzt und wohl fühlen, aber auch, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren und jederzeit wissen, was die gemeinsamen Ziele sind. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass 91 Prozent der Befragten mit Stolz sagen, dass sie für Ausa arbeiten."

Nach der Diagnose des organisatorischen Umfelds, zu der auch ein globaler Fragebogen gehörte, den 88 % der Beschäftigten beantworteten, gaben 86 % von ihnen an, dass sie dem Unternehmen langfristig angehören möchten, was ihr starkes Engagement und das gute Arbeitsumfeld widerspiegelt. Darüber hinaus gaben 90 % der Befragten an, dass Ausa unter Berücksichtigung aller Aspekte des Unternehmens ein guter Arbeitgeber ist.

Im Rahmen der Personalstrategie des Unternehmens verdient der Plan "Chispa" besondere Aufmerksamkeit, so die Verantwortlichen. Es handelt sich dabei um ein Personalmanagementmodell, das darauf abzielt, dass alle Ausa-Mitarbeiter ihre Arbeit maßgeblich selbstbestimmt durchführen und gleichzeitig Spaß an ihrem beruflichen Projekt haben. Ausa bemüht sich im Rahmen des Plans mit verschiedenen Maßnahmen um ein gutes Arbeitsumfeld. Dabei bilden beispielsweise eine adäquate Kommunikationspolitik, Ausbildung und Entwicklung, eine gerechte Entlohnung sowie Sozialleistungen und die soziale Verantwortung des Unternehmens den Rahmen für die persönliche und berufliche Entwicklung der Mitarbeiter, erklärt das Unternehmen.

Dieses stellt im Rahmen der bauma 2022 an Stand FM.709/7 aus.