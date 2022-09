Auf der IAA Transportation präsentiert Kässbohrer seine Neuheiten und blickt in die Zukunft. Foto: Kässbohrer

In Halle 27, Stand E11 wird eine Auswahl der intermodalen Produktpalette mit Stückgutaufliegern und weiteren preisgekrönten Aufliegern zusammen mit neuen Funktionen und Markteinführungen sowie den Kässbohrer expert-Siloserien präsentiert. Als Gewinner des Trailer Innovation Award in den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren wird Kässbohrer auch die Gelegenheit haben, der Öffentlichkeit die Innovationen der Sieger 2021 zu präsentieren. Die Tank- und Siloauflieger von Kässbohrer gehören zur ersten Wahl der europäischen Transporteure von pulverförmigem Granulat, flüssigen chemischen Gefahrgütern und Lebensmitteln mit den leichtesten und sichersten Aufliegern, die die größte Bandbreite an Optionen für betriebliche Effizienz bieten, teilt das Unternehmen mit.

Die besten überarbeiteten und verbesserten Beispiele der leichtesten Palette von Kipp- und Nicht-Kippbaren Silos von 30 bis 90 m³, die preisgekrönten sichersten ADR-Transporttanker und ATP-IN-zertifizierte, voll ausgestattete Lebensmitteltankwagen werden vorgestellt. Kässbohrer wird die besten Beispiele seiner Auflieger für den Bau- und Schwertransport mit seinen robustesten und langlebigsten Tiefladern, Radmulden-Tiefbetten und hydraulischen Plattformen sowie Aluminium- und Stahlkippern ausstellen.

Das Angebot umfasst Funktionen für Effizienz mit höherer Nutzlast, höchster Ladehöhe sowie die laut eigenen Angaben größte Auswahl an Optionen, um die spezifischsten Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Als führender Hersteller von Sattelaufliegern mit der breitesten Produktpalette in Europa steht Kässbohrer seit seiner Gründung im Jahr 1893 an der Spitze der Innovation, betont das Unternehmen. In Fortführung seines Erbes und unter dem Motto "Enginuity", der perfekten Balance zwischen Technik und Einfallsreichtum, entwickelt Kässbohrer demzufolge ständig neue Technologien, um die unerfüllten Bedürfnisse seiner Kunden in mehr als 55 Ländern zu erfüllen und auf die sich verändernde Dynamik der Branche einzugehen.

Auf der IAA Transportation 2022 stellt Kässbohrer das Motto "Together to the Next 125 Years" in den Vordergrund und unterstreicht nach eigenen Angaben damit den nachhaltigen Erfolg, den Kässbohrer gemeinsam mit seinen Kunden erzielt hat, indem das Unternehmen ihre Bedürfnisse mit einer kompetenten lokalen Organisation, einem ständig wachsenden Kundendienstnetz sowie Finanzierungslösungen mit führenden Leasinggesellschaften erfüllt.