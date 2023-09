Bei der Planung Zeit einsparen

Die Teilnehmer lernen laut dem Veranstalter in 30 Minuten die wichtigsten Grundlagen, um schon bei Mengenermittlung, Aufmaß, Bestandsplan und Abrechnung ihrer nächsten Baumaßnahme bis zu 80 Prozent an Zeit sparen zu können. In vier einfachen Schritten sollen sie erfahren, wie sie schneller abrechnen, sofort prüfbare Abrechnungsgrundlagen generieren, ihren Bestand einfach und lückenlos dokumentieren und dabei stressfreier, sicherer, unabhängiger und smarter effizienter arbeiten können. Weitere Informationen finden sich unter www.mts-online.de.

