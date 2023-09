Darmstadt (ABZ). – Der Fachverband Betonbohren und -sägen hat eine Optimierung seiner Seminarstruktur angekündigt. Zum Jahresende soll das Angebot in einem angepassten Modulsystem starten. Die bisher auf vier Module aufgeteilte Erwachsenenqualifizierung zum "Geprüfter Betonbohr- und Sägefachmann (m/w/d)" werde auf drei komprimiert.

Das modulare Seminarangebot des Fachverbandes für die Erwachsenenqualifizierung im ABZ Hamm wird neu strukturiert. Foto: Fachverband Betonbohren und -sägen

Gleichzeitig würde die Teilnehmerzahl pro Seminar erhöht und beide Praxismodule zweimal pro Jahr angeboten. Alle Seminare finden wie bisher im ABZ Hamm statt, betont der Verband.

Die praktische Ausbildung verteilt sich dem Veranstalter zufolge zukünftig auf ein "Basis- und ein Fortgeschrittenen-Modul". "Dabei verlängern wir das jeweilige Seminar von vier auf fünf Tage und erhöhen gleichzeitig die Anzahl der praktischen Anwenderstationen von fünf auf sieben", erklärt Britta Keinemann, Leiterin des Ausschusses Aus- und Weiterbildung des Fachverbandes.

"Damit können wir die Zahl der Teilnehmer pro Seminar von bisher 25 auf jetzt 35 erhöhen. Der Lehrinhalt mit dem Schwerpunkt auf der Anwendung verschiedener Technologien und Maschinen des Betonbohrens und -sägens bleibt in Summe gleich." Unverändert bleibt das "Theorie-Modul", in dem theoretische Kenntnisse, wie beispielsweise Fachrechnen und Grundkenntnisse zur Statik sowie Baustellenabläufe und -dokumentation vermittelt werden. Die erfolgreiche Teilnahme an allen Modulen mündet im beurkundeten Abschluss als "Geprüfter Betonbohr- und Sägefachmann (m/w/d)".

Das Basis-Modul steht Einsteigern in die Betonbohr und -sägebranche jederzeit zur Verfügung. Für das Fortgeschrittenen-Modul sind die Teilnahme am Basis-Modul sowie eine einjährige Berufserfahrung im Fachbetrieb erforderlich, alternativ gilt der belegte Nachweis einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im Fachtrieb als Zulassungsvoraussetzung. Die Teilnahme am Theorie-Modul ist ohne Vorkenntnisse möglich. 2024 finden das Basis-Modul vom 8. bis 12. sowie vom 15. bis 19. Januar, das Fortgeschrittenen-Modul vom 22. bis 26. Januar und 29. Januar bis 2. Februar statt. Alle Seminare finden Interessenten im Internet unter www.fachverband-bohren-saegen.de.