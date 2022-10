Beilstein (ABZ). – Zur bauma 2022 in München stellt Bibko Umwelt- und Reinigungstechnik GmbH aktuelle Systeme für das Recycling von Restbeton und zur Filtration von Recyclingwasser und zementhaltigem Wasser vor – Stand FS 906A/1.

Mit den Bibko-Systemen können laut Hersteller kundenspezifische Lösungen angeboten werden. Foto: Bibko

Durch die Investition in ein Restbetonrecyclingsystem, ergeben sich bereits nach kurzer Zeit messbare Einsparungen durch den installierten Stoffkreislauf, betont das Unternehmen. Diese zeigen sich vor allem durch die Einsparung von Deponiekosten, Wasser und die Rückgewinnung von Zuschlagstoffen.

Neben dem betriebswirtschaftlichen Aspekt, ergibt sich aus einer kundenspezifischen Recyclinglösung auch ein ganzheitliches Konzept zur Material- und Wasserhandhabung im Betonwerk. Zwei verschiedene Systeme zur Aufbereitung von Restbeton sind verfügbar: Rückgewinnungssysteme und Recyclingsysteme.

Bei einem Rückgewinnungssystem für Restbeton, werden die im Restbeton enthaltenen Bestandteile (Sand und Kies) zurückgewonnen. Diese können anschließend wieder in der Mischanlage verwendet werden. Das Wasser wird einem Absetzbecken zugeführt und kann ebenso wieder verwendet werden. Die im Absetzbecken gesammelten Feinteile müssen ausgebaggert und entsorgt werden. Ein Rückgewinnungssystem für Restbeton ist ein offenes Kreislaufsystem.

Geschlossenes System



Ein Recyclingsystem stellt ein geschlossenes Kreislaufsystem dar. Neben der Rückgewinnung der im Restbeton enthaltenen Bestandteile, wird auch das Restwasser vollständig in der Mischanlage verwendet. In diesem sind Feinteile und Zementpartikel enthalten. Bei diesem System fällt kein Material an, das entsorgt werden muss. Es stellt somit ein geschlossenes System dar. Auf der bauma 2022 werden folgende Bibko-Systeme ausgestellt:

Die Bibko-Recyclinganlage Typ ComTec 20/30 handelt es sich nach Angaben des Herstellers um eine komplett verzinkte Trogwaschanlage, die ein exzellentes Recyclingergebnis bietet. Die Anlage recycelt den Restbeton so, dass Sand und Kies nach dem Recyclingprozess, wiederverwendet werden können. Zur Materialaufgabe wird das Mischfahrzeug rückwärts an die Recyclinganlage gefahren. Anschließend wird der schwenkbare Spülgalgen (optional) über den Fahrzeugeinfülltrichter geschwenkt.

Durch Betätigung des Spülgalgen-Tasters werden etwa 400 bis 500 l Recyclingwasser aus dem Recyclingwasserbecken in den Fahrmischer eingefüllt und die Mischertrommel damit gespült. Zeitgleich mit der Wasseraufnahme wird die Auswaschanlage aus ihrem Ruhezyklus in ihren Waschzyklus versetzt. Nach dem Spülen der Mischertrommel wird das fließfähige Material in den Aufgabetrichter der Auswaschanlage gegeben.

Recyclingwasser wird wiederverwendet



Die mit einer Spirale, Kunststoffschaufeln und Kunststoffpaddeln bestückte Innenwendel, bewegt durch die Rotation den Sand und Kies durch ein Wasserbad (nass-mechanischer Prozess). Parallel wird Frischwasser oder Recyclingwasser (optional) im Gegenstromprinzip in die Recyclinganlage gegeben.

Ein Becherwerk entnimmt den Sand und Kies ≥ 0,2 mm. Dieser wird über den angebauten Wendelförderer in die Materialbox ausgetragen. Von dort wird das Material entnommen und wiederverwendet. Das überschüssige Wasser mit Feinteilen ≤ 0,2 mm gelangt über ein spezielles Auslaufsystem in das Recyclingwasserbecken. Aus diesem Becken wird das Recyclingwasser entnommen und ebenfalls wiederverwendet.

Die Bibko-Recyclinganlage Typ ComTec 4 wurde laut Hersteller speziell für Betonfertigteilwerke und kleinere Transportbetonwerke konzipiert. Durch die kompakte Ausführung ist die Anlage platzsparend und bietet besonders Werken mit wenig anfallenden Restbetonmengen die Möglichkeit, effizient zu recyceln. Die Recyclinganlage ist mit einem externen Becherwerk ausgestattet, das bodeneben anfallende Restbetone und Waschwasser in die eigentliche Waschkammer schöpft. Das Becherwerk kann mit einem variabel großen Aufgabetrichter ausgestattet werden.

Alternativ kann der Trichter kundenseitig als größere Fläche gestaltet werden, die dann konisch in Richtung Becherwerk zuläuft. Das Material wird somit der Recyclinganlage dosiert zugeführt und eine Überfüllung vermieden.

Professionelle Filterung

Anders als bei der Standardausführung (ComTec 20/30), wurde der Wendelförderer bei der dieser Anlage durch eine Schwingförderrinne (inklusive Entwässerungssieb) ersetzt. Das Vibrationssieb ist mit einem speziellen, hochverschleißfesten Siebbelag ausgeführt. Das recycelte Restmaterial wird über das Vibrationssieb ausgetragen und über den Siebbelag gleichzeitig entwässert. Das entstehende Recyclingwasser mit Feinteilen ≤ 0,2 mm kann entweder im Mischprozess verwendet werden oder mit einem zusätzlichen System (zum Beispiel Kammerfilterpresse) verarbeitet werden.

Um überschüssiges Recyclingwasser professionell zu filtern, besteht laut Hersteller die Möglichkeit, das Recyclingsystem um eine Kammerfilterpresse zu ergänzen. Der Prozess läuft hierbei automatisiert ab. Eine manuelle Bedienung wird weitestgehend vermieden. Steigt der Füllstand des Recyclingwassers im Rührwerksbecken über einen festgelegten Wert an, so startet die Filterpresse automatisch, um den Füllstand wieder zu reduzieren.

Das Recyclingwasser mit den enthaltenen Feinanteilen wird über eine Druckluftmembranpumpe mit erhöhtem Druck in die Kammerfilterpresse gepumpt. Die darin enthaltenen Feinteile werden durch die entsprechenden, mit speziellen Filtertüchern überzogenen Filterplatten, zu einem stichfesten Filterkuchen gepresst, während das gefilterte Wasser abgeführt wird.

Anschließend öffnet die Presse automatisch und wirft den Filterkuchen durch Rütteln ab. Der entstehende Filterkuchen kann dann, zum Beispiel als RC-Material im Wegebau, weiterverwertet werden. Das gefilterte Wasser selbst kann dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden.

Sowohl die Kammerfilterpresse als auch die Recyclingsysteme können mit zusätzlichen Systemen, wie einer Dichtemessung oder einer pH-Neutralisation, ergänzt werden. Die Bibiko-Kammerfilterpressen können in verschiedenen Größen und Ausführungen geliefert werden und sind an alle gängigen Restbetonrecyclingsysteme adaptier- und nachrüstbar.



