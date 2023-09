Sechs volle Hallen, 600 erwartete Aussteller und 70.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche: Die Prognosen der DACH+HOLZ International 2024 sehen gut aus, wie der Veranstalter berichtet. Foto: GHM

"Der Blick auf März 2024 ist vielversprechend: Alle Zeichen weisen auf einen großartigen Branchentreff in Stuttgart hin", sagt Messeleiter Robert Schuster. Aktuell seien bereits über 80 Prozent der Ausstellungsfläche gebucht. "Wir rechnen mit mehr als 600 Ausstellern aus dem In- und Ausland", so Schuster. "Auch der Bereich Steil- und Flachdach in den Hallen 4, 6 und 8 ist stark vertreten." Praxisnahe Vorführungen und Wissenstransfer spielen dem Veranstalter zufolge eine der Hauptrollen der DACH+HOLZ International 2024. Deshalb werde es dieses Mal, statt eines zentralen Forums, jeweils eine Aktionsfläche pro Messehalle geben. Diese Areas widmen sich je einem Trendthema, das über die gesamte Messelaufzeit bespielt wird: Nachhaltigkeit und Zukunft (Halle 4), Digitalisierung und Start-ups (Halle 6), Klempner-/Spenglerhandwerk (Halle 7), Personal und Arbeitssicherheit (Halle 9) sowie alle aktuellen Themen rund ums Holz (Halle 10). Auf diesen Bühnen laden zum Beispiel lebende Werkstätten zum Testen und Ausprobieren ein. Zudem sorgen Diskussionsrunden, Networking, Pitches und Produktvorstellungen für ein abwechslungsreiches Programm in jeder Halle. "Mit diesem Konzept fördern wir einen themenorientierten Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern. Hier können Firmen sich und ihre Neuheiten vorstellen. Einige Aussteller wollen sogar ihr Zusammenwirken in gemeinsamen Präsentationen zeigen", erklärt Robert Schuster. "Außerdem werden wir in Kooperation mit den Experten von Zimmerer- und Dachdecker-Treffpunkt Werkzeuge in unserem neuen Format ,My Tool' vorführen." Ebenfalls neu sind die Social-Media-Sprechstunden, die sich an Messebesucher richten und an allen vier Messetagen stattfinden.