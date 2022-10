Das Enerpac SBL900 hydraulische Teleskop-Portal bewegt 647 t in der ersten Stufe, erklärt der Hersteller. Foto: Enerpac

Columbus/USA (ABZ). – Im Mittelpunkt des Enerpac Messestandes auf der bauma 2022 stehen das neue hydraulische Teleskopportal SBL600 sowie das Einstiegsportal für Industriemover, das ML40 Mini Lift Gantry (HLT 1). Der neue batteriebetriebene Lastschlitten E-mover wird zusammen mit den 50T-Würfelhebeböcken der SCJ-Serie ebenfalls vorgeführt. Auf dem Stand wird auch das wachsende Angebot an industriellen Werkzeugen und Zylindern von Enerpac vorgestellt, die jetzt für Schwergut-, Bau- und Wartungsprojekte erhältlich sind.

Das Thema des Enerpac Stands ist die Demonstration der Vorteile von synchronisiertem Schwerlastheben. Neben den hydraulischen Portalen und Würfelhebern werden auf dem Stand ein JS-250 Jack-Up, Litzenheber und ein EVO-Mehrpunkthebesystem zu sehen sein. Zusätzlich zu den standardmäßigen Portalketten werden auf dem Stand auch Niedrigkufensysteme und Trolleysysteme zu sehen sein, die das Bewegen von Lasten erleichtern. Der Drehtisch der ETT-Serie kann laut Hersteller Lasten von bis zu 400 t bewegen und wird ebenfalls vorgeführt. (HLT 15)

"Das hydraulische Portal SBL600 Super Boom Lift ist ein dreistufiger Teleskop-Hydraulikzylinder mit rechteckigem Ausleger für erhöhte Kapazität und einer Hubkapazität von 674 t in der ersten Stufe und 416 t in der dritten Stufe. Die Hubhöhe des SBL600 von 10,6 m ist ideal für die Platzierung von Gasturbinengeneratoren und Leistungstransformatoren, zum Beispiel in Kraftwerken. Er passt gut zu den Portalen SBL500 und SBL900 mit Hubhöhen von 8,6 m und 11,3 m", sagt Jeremy Stubbs, Commercial Director, Enerpac Heavy Lifting Technology.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des neuen Portals sei der einfache Transport. Der klappbare Ausleger ermögliche den Transport auf Standard-Pritschenwagen ohne besondere Genehmigungen und Streckenführung. "Mit einem Eigengewicht von weniger als 9100 kg ermöglicht die SBL600 außerdem den Transport von zwei Beinen auf einem einzigen Lkw-Anhänger", so Jeremy Stubbs, Commercial Director, Enerpac Heavy Lifting Technology.

Der neue batteriebetriebene Lastenskate der EMV-Serie von Enerpac ist ein selbstfahrender Skate mit einer zentralen Lastenträgerplatte. Er ist für den Einsatz in Verbindung mit den Enerpac MLS-Series Lastenskates auf Rädern konzipiert. Der auf der bauma gezeigte E-Mover verfügt über einen hydraulischen Hubzylinder anstelle einer Lastplatte und hat eine Tragfähigkeit von 50 t, die zwischen dem E-Mover und dem Rollschuh aufgeteilt wird. Der selbstfahrende Rollschuh und der Hubzylinder werden über eine drahtlose Fernbedienung gesteuert. Die Batterielebensdauer für den E-Mover soll je nach Nutzung zwischen drei und fünf Stunden betragen. Präzises, synchronisiertes Heben ist nach eigener Aussage das Markenzeichen der Enerpac Schwerlasthebesysteme. Ein gutes Beispiel dafür sind die Cube Jacks der SCJ-Serie und der größere Jack-Up der JS-Serie.

Der Enerpac Cube Jack hat nach Angaben des Herstellers den Standard für Benutzerfreundlichkeit und Produktivität bei kompakten, tragbaren Hebesystemen gesetzt. Er verwendet einen Basis-Heberahmen und selbstausrichtende, leichte Stahlblöcke in Verbindung mit einer automatischen, schrittweisen Verriegelung, um eine hohe Kapazität und stabiles Heben zu ermöglichen. Es ist laut Enerpac eine sicherere, kontrollierte, effizientere und umweltfreundliche Alternative zu Hebeböcken mit tropischen Hartholzstützen. Die Jack-Up-Systeme der JS-Serie von Enerpac haben nach Aussage des Herstellers die Art und Weise verändert, wie viele Schwergutprojekte durchgeführt werden.

Das Jack-Up System ist ein synchronisiertes Hebe- und Senkungssystem mit einer in sich geschlossenen Hydraulik in jeder Einheit. Die Lasten werden schrittweise angehoben, indem Stahlboxen, sogenannte "Fässer", zu Hebetürmen gestapelt werden, um die Last mechanisch zu halten. Das JS-250 Jack-Up-System verwendet eine Computersteuerung für eine nahtlose Synchronsteuerung, die alle Türme gleichzeitig anhebt und absenkt. Die Kapazitäten der Jack-Up der JS-Serie reichen vom JS-125, 125 t (500 t Hub mit vier Türmen) bis zum JS-750, 750 t (3000 t Hub mit vier Türmen) mit Hubhöhen von 6 m bis 20 m.

Elektrokarren wie der Enerpac ETR bieten nach Angaben des Herstellers deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Transportmethoden, wie zum Beispiel Schleudersystemen. Wenn es um Geschwindigkeit geht, kann der ETR bei Beladung bis zu 50 m/h fahren. Um große Strukturen zu bewältigen, hat der ETR eine Kapazität von 500 kN/50 t pro Wagen. Sie bieten außerdem eine kontinuierliche Bewegung, einen eigenständigen elektrischen Antrieb und eine drahtlose Funksteuerung. In Kombination mit dem Cube Jack der SCJ-Serie und dem Jack-Up der JS-Serie bieten sie laut Enerpac mehr Flexibilität beim Bewegen schwerer Lasten.

Die Litzenheber von Enerpac bieten nach Aussage des Herstellers eine enorme Hebekapazität auf kleinstem Raum. Sie funktionieren wie eine lineare Winde. Ein Bündel von Stahlseilen oder Litzen wird durch einen Hydraulikzylinder geführt. Oberhalb und unterhalb des Zylinders befinden sich Ankersysteme mit Keilen, die das Litzenbündel greifen. Durch das Ein- und Ausfahren des Zylinders, während die Greifer in die Anker eingreifen, wird eine Hebe- oder Senkbewegung erreicht. Die Bewegung der Zylinder wird durch hydraulische Aggregate angetrieben.

Das Enerpac SCC-Softwareprogramm synchronisiert die Bewegung der Litzenheber und passt die Bewegung an die Lasten pro Hebepunkt an. Ein synchronisiertes Enerpac EVO-Mehrpunkt-Hebesystem wird zur gleichzeitigen Steuerung von bis zu zwölf Zylindern verwendet und sorgt laut Enerpac für einen hochpräzisen und synchronisierten Hub. Die Hydraulikzylinder werden über eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) gesteuert und sind mit einer EVO-Synchronhebepumpe verbunden, so dass jeder Hebepunkt von einem einzigen Bediener überwacht und gesteuert werden kann. Die EVO-Pumpe sorgt für eine genaue Positionskontrolle innerhalb von 1 mm zwischen dem nacheilenden und dem führenden Zylinder und verfügt über integrierte Warn- und Stoppalarme für optimale Sicherheit.

Enerpac Industrial Tools ist im Freigelände Süd unter der Standbezeichnung FS1105/1 auf der bauma 2022 zu finden.