Netphen (ABZ). – Die Baubranche ist für fast 40 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Eine daraus resultierende Herausforderung für den Bausektor ist der immer lauter werdende Ruf nach mehr Nachhaltigkeit und mehr klimafreundlicheren Lösungen. Als Unternehmen von Tata Steel stellt sich Fischer Profil den Herausforderungen der heutigen Zeit und begibt sich auf die in der Firmenhistorie nach eigener Aussage bislang größte und ambitionierteste Reise – hin zu mehr Nachhaltigkeit und weniger CO2-Emissionen: die Zeremis Journey.

Umweltfreundlichere Metallleichtbaubranche



Zeremis – steht kurz für Zero Emissionen – ist das Versprechen, bis 2045 kohlendioxidneutral zu sein. Die unternehmenseigene Marke Zeremis steht für den Weg, den Tata gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften in Richtung einer kreislaufwirtschaftsorientierten und kohlendioxidemissionsfreien Welt einschlägt. Mit dem neuen Claim "Constructing our future" konzentriert sich Fischer Profil auf seine Rolle in einer umweltfreundlicheren Metallleichtbaubranche. Auch Geschäftsführer Gordon Brede blickt optimistisch nach vorne: "Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft und können den Bausektor schon heute unter anderem durch den Einsatz von zertifiziertem grünen Stahl nachhaltig verändern".

Umrüstung der Firmenflotte



Auf der Reise zu einer nachhaltigen Zukunft hat Fischer Profil bereits einige Etappenziele erreicht und viele Projekte im Rahmen der Zeremis Journey realisiert. Neben der seit 2022 gestarteten Umrüstung der Firmenflotte auf E-Autos sowie einem geplanten Projekt für die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Firmendächern wurde Fischer Profil für das energieeffiziente LED-Konzept in den firmeneigenen Hallen und Bürogebäuden mit dem "Blue-Dolphin-Award" der Meerx-Group ausgezeichnet. Auch das Hauptgeschäft von Fischer Profil, die Herstellung von Dach- und Fassadenelementen, wird den Verantwortlichen zufolge nachhaltiger. Als Tochtergesellschaft von Tata Steel Europe produziert Fischer Profil auf Wunsch Sandwichelemente, Profile und Kantteile mit Zeremis Carbon Lite.

Dabei handelt es sich um den CO2-reduzierten Stahl von Tata Steel, der die Emissionen um bis zu 90 % senken kann. Neu im Sortiment des Siegerländer Traditionsunternehmens sind Systemlösungen für Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Solarbefestigungen für Dach- und Fassadenelemente. Mit dem FischerTHERM-Carrier-System hat das Unternehmen einerseits eine Möglichkeit geschaffen, Dächer und Fassaden in kürzester Zeit mit nachhaltigen Grünanlagen zu versehen. Andererseits sorge FischerTHERM Carrier auch für eine einfache Installation von Solaranlagen und somit für eine erneuerbare Energiequelle auf dem Dach sowie der Fassade. Das 1938 in Netphen gegründete Traditionsunternehmen zählt nach eigener Aussage zu den bedeutendsten Herstellern von Bauelementen für Dach- und Wandkonstruktionen in Europa und beschäftigt zurzeit 190 Mitarbeitende. Als ein Unternehmen von Tata Steel Europe vertreibt Fischer Profil weltweit Sandwichelemente, Stahltrapezprofile sowie Kantteile und setzt als Komplettanbieter Maßstäbe in der nachhaltigen, energieeffizienten und wirtschaftlichen Realisierung von Bauprojekten. Die Firma präsentiert seine Projekte im Rahmen der Zeremis Journey sowie neue Produkte auf der diesjährigen BAU in München. Zu finden ist das Team unter der Bezeichnung B2.303.