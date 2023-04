Maisach (ABZ). – In Zeiten des Umbruchs wie derzeit in der Baubranche ist es wichtig, dass sich Unternehmen in mehrerlei Hinsicht als zukunftsfähiger, verlässlicher Partner präsentieren – für Bauunternehmen, Bauherren, aber auch Mitarbeitende.

Bereits im Baustelleneinsatz: Die auf der bauma erstmals vorgestellte, neue Deckschalung DokaXdek. Foto:Doka

So wie der Schalungs- und Gerüstanbieter Doka, der auf diesjährigen BAU zeigt: Es genügt nicht nur, innovativ und nah am Puls der Branche zu sein. Man muss auch nah am Menschen sein. Es ist allseits bekannt: Menschen kaufen bei Menschen. Und weil der Wunsch nach zwischenmenschlichen Beziehungen nach zweieinhalb Jahren Kontaktbeschränkungen auch im Geschäfts- und Berufsleben schon auf der bauma 2022 ganz deutlich zu spüren war, nimmt Doka ihr bauma-Motto "DOKA CONNECTS" auch mit auf die BAU 2023 in München.

"Der Spirit und die Begeisterung, die wir auf der bauma gespürt hatten, wie Kunden und Besucher auch einfach mal das Gespräch abseits des Tagesgeschäfts gesucht haben, war so beeindruckend, dass wir uns entschlossen haben, dieses Jahr erstmals auch auf der BAU vertreten zu sein und diesen Schwung mit auf die BAU zu nehmen. Wir wollen zeigen: Wir sind nicht nur fachlich nah dran, sondern auch menschlich", erklärt Jochen Ranger, Niederlassungsleiter der beiden süddeutschen Doka-Niederlassungen München und Stuttgart.

"Die Chemie muss stimmen", ergänzt Frank Müller, Geschäftsführer der Deutschen Doka. "Das ist zum einen eine Vertrauensfrage, und da spielt der persönliche Kontakt eine wesentliche Rolle. Zum anderen hat das aber auch mit der Denk- und Herangehensweise an Projekte zu tun. Liegt mir jemand nicht nur menschlich, sondern versteht mich auch in meinen fachlichen Herausforderungen und bietet mir kompetent Beratung und Unterstützung, vermittelt das Sicherheit. Und das ist unser oberstes Ziel: dass Kunden auf uns und unser Angebot vertrauen, sei es in Sachen Ingenieurplanung, Schalung, Gerüst oder digitale Angebote."

Darum liegt der Fokus der BAU produktseitig auf ausgewählten Neuheiten wie etwa der Systemfamilie DokaXdek. Die neueste Deckenschalung von Doka ist so flexibel und vielseitig wie kaum ein anderes System, das von der Klein- bis zur Großbaustelle sämtliche Anforderungen abdecken kann.

Weiteres Produkthighlight auf der BAU ist die leichte Handschalung DokaXlight, die ursprünglich als Wandschalung konzipiert war, nun aber auch in der Decke eingesetzt werden kann. Auf den 45 m² ihres Stands (Halle A1, Stand 211) wird Doka zudem wieder ihre digitalen Angebote wie das Beton-Monitoringsystem Concremote oder die Baustellensoftware Sitelife demonstrieren.