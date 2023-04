Arbon (ABZ). – Auf der BAU 2023 in München lädt Forster unter dem Motto "innovative new solutions" dazu ein, die neuesten Systeme aus Stahl für Architektur und Innenarchitektur zu entdecken.

Hochwertige Fensterlösungen mit forster omnia sind laut Hersteller die Antwort auf immer höhere Anforderungen an die Wärmedämmung. Foto: Forster Profilsysteme

Im Mittelpunkt des Messekonzeptes steht der "Cube", der die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktportfolios anschaulich vermitteln soll.

Anhand weltweit realisierter Architekturprojekte können die Besucher erleben, wie sich die komplexen Anforderungen an zeitgemäße Funktionalität, elegante Ästhetik und maximale Sicherheit miteinander verbinden lassen.

Mit dem Messeauftritt auf der BAU 2023 in München will Forster die gebündelte Kompetenz des Unternehmens in der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Profilsystemen aus Stahl in den Mittelpunkt stellen. Neben den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten werden eine Reihe von Messeneuheiten erstmals zu sehen sein. Dazu zählen zwei innovative Türlösungen für den Innenbereich: zum einen die besonders schlanken Profile forster presto XS in der Anwendung als Wendetür mit Eyecatcher-Qualitäten, zum anderen die Teleskopschiebetür mit forster fuego light für maximale Sicherheit und barrierefreien Durchgang in hochfrequentierten Bereichen. Als weltweit die einzige hochwärmegedämmte Fensterlösung aus 100 Prozent Stahl präsentiert Forster außerdem eine neue Systemvariante von forster omnia, die eigens für den Einsatz in nachhaltigen Architekturprojekten entwickelt wurde.

Stahlprofile mit schlanken Ansichten sind sowohl im Rahmen denkmalgerechter Sanierungen als auch im energieeffizienten Neubau gefragt – und das im Außen- wie im Innenbereich. Mit der neuen Wendetür forster presto XS stellt Forster auf der BAU 2023 eine Innenraumlösung für extravagante Designansprüche vor. Die Türlösung ist sowohl mit als auch ohne Rahmen frei positionierbar, verfügt über einen Wenderadius von 360° und sorgt für ein lichtdurchflutetes, offenes Raumgefühl.

Das Pendant forster unico XS für die Anwendung in der Gebäudehülle besteht ebenfalls komplett aus Stahl und spielt seine Qualitäten in Form wärmegedämmter Fenster, Türen und Festverglasungen aus: Neben dem filigranen Design ab 23 mm verfügen sie über hervorragende Dämmwerte und sind nicht nur besonders langlebig, sondern mit wenig Aufwand recycelbar.

Für den Einsatz in der Fassade feiert forster omnia mit der Erweiterung um eine Fensterlösung der Extraklasse in München Premiere. Das Profilsystem punktet laut Hersteller mit einem niedrigen Uf-Wert von nur 1,2 Wm²/K und eignet sich für den Einsatz in hochwärmegedämmten Fassaden. Fenster mit forster omnia sind zudem besonders robust und lassen sich flexibel an wechselnde funktionale Anforderungen anpassen, was sie besonders für den Einsatz in Architekturprojekten mit einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit interessant macht.

Die neue Teleskop-Schiebetür forster fuego light für den Innenbereich sorgt überall dort für Sicherheit, wo viele Menschen unterwegs sind und wenig Platz zur Verfügung steht. Das automatische Türsystem erfüllt mit EI30 Zertifizierung nicht nur höchste Anforderungen an den Brandschutz, sondern bietet auch vielfältige Einbaumöglichkeiten – in Leicht- und Massivbauwänden oder verglasten Trennwänden. Durch Energieeffizienz, Langlebigkeit und umweltschonenden Materialeinsatz sind Forster-Profilsysteme die richtige Wahl, wenn es um nachhaltiges und zukunftsweisendes Bauen geht. Forster Profilsysteme stellt aus in Halle B1, Stand 329.