Die Stachel-Latte kann für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Halteschraube genutzt werden. Foto: Gottlieb Nestle

Auf den meisten Baustellen sind aktuell noch zwei Mitarbeiter erforderlich, um die Höhe von H20-Trägern einer Deckenschalung richtig zu positionieren: Einer steigt auf die Leiter und gibt an, um wie viel der Träger nach oben beziehungsweise nach unten versetzt werden muss, der andere bleibt am Boden und stellt die Baustütze ein, auf der der H20-Träger liegt. Eine Vorgehensweise mit vielen Nachteilen: Es sind zwei Personen erforderlich. Eine muss auf eine Leiter steigen, was ein gewisses Gefahrenpotenzial darstellt. Und zudem muss die Leiter regelmäßig von einem Deckenträger zum anderen transportiert werden, was Zeit kostet. Doch dies gehört dank der Stachel-Latte von Gottlieb-Nestle jetzt der Vergangenheit an!

Hierbei handelt es sich um eine speziell geformte Latte, auf der ein Laserempfänger montiert wird. Dank ihrer Geometrie kann die Latte einfach frei pendelnd an den Träger gehängt werden. So hat der Mitarbeiter die Hände frei und kann allein die Baustütze in die erforderliche Position bringen. Um welche Höhe der Träger versetzt werden muss, erfährt er vom Sendemodul des Lasers. Die Vorteile:

Es ist nur eine Person erforderlich. Das System ist sehr einfach anzuwenden und spart viel Zeit. Und es ist keine Leiter mehr erforderlich, was die Arbeit viel sicherer macht.

Die Stachel-Latte eignet sich für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Halteschraube, wobei der Rotationslaser über oder unter der Deckenschalung positioniert werden kann. Mit ihr lassen sich nicht nur H20-Träger, sondern auch komplette Schalungstische justieren. Wer mehr über das System und die Vermessungstechnik von Gottlieb-Nestle erfahren möchte, sollte das Unternehmen auf der BAU in Hallo C5 auf Stand 301 besuchen.