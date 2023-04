Frankfurt am Main (ABZ). – GRS (Global Robotics Services), ein Anbieter von Mietlösungen für die Automatisierung von Fulfillment, Lagerhaltung und Logistik, hat unlängst zu seinem Markteintritt in Deutschland seine Lösung für Robotics as a Service (RaaS) präsentiert.

GRS ist der Geschäftsbereich für Robotik von GLP, einem globalen Entwickler im Bereich Logistikimmobilien, digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien und verwandte Technologien. GRS ist eine innovative Plattform für Kunden, die ihre Logistik durch den Einsatz von Robotik produktiver machen möchten. Mit flexiblen Abonnements, intelligenten Robotern und einem vollständigen Service wendet sich GRS an große und mittelgroße Unternehmen in den Märkten für Kontraktlogistik, Expressdienste und E-Commerce in den Bereichen Fashion, Kosmetik und Pharma sowie anderen Segmenten des Onlinehandels.



Viele E-Commerce-Unternehmen sehen sich mit angespannten Lieferketten, Schwankungen der Nachfrage und inflationsbedingt erhöhten Kosten konfrontiert. Je nach geografischer Region wirkt sich auch der Mangel an Arbeitskräften aus. Er verlangsamt das Recruitment, während die Fluktuation der Mitarbeiter steigt. In dieser Lage kann die Automatisierung von Fulfillment, Lagerhaltung und Logistik eine exzellente Lösung sein, um Effizienz und Produktivität des Unternehmens und die Sicherheit der Lagerhaltung für die Mitarbeiter zu erhöhen. Doch ein hoher anfänglicher Kapitalbedarf stellt häufig eine Hürde für die Automatisierung dar.

"Wir bieten unseren Kunden Lösungen aus einer Hand auf Basis eines innovativen Abonnementmodells ohne anfänglichen Kapitalbedarf und langfristige Kapitalbindung. Die Kosten orientieren sich am Einsatz, gezahlt wird nach Aufwand. Dabei tragen unsere Kunden keine Vermögensrisiken. Stattdessen sichern sie sich durch die Automatisierung der Prozesse für Fulfillment, Lagerhaltung und Logistik einen klaren Marktvorsprung", sagt Jens Müller, Sales Director, Deutschland, Mittel- und Osteuropa, GRS.

RaaS bietet eine platzsparende, effiziente Lösung und einen hochwertigen, umfassenden Service, mit dem Mieter die Prozesse in der Lagerhaltung straffen und deren Produktivität maximieren können. Der Komplettservice von GRS umfasst Beratung, Planung, Bereitstellung der Roboter, Installation und Wartung sowie Anpassung an wechselnde Entwicklungen im Markt. GRS kann den Umfang und die Art des Service an die Anforderungen seiner Kunden anpassen. Von der Vertragsunterzeichnung nach der Testphase bis zum produktiven Einsatz vergehen rund drei Monate. Die Konfiguration kann je nach kundenspezifischen Erfordernissen 600 bis 6000 Stationen umfassen.

Anders als bei RaaS, müssen Eigentümer einer Infrastruktur für Robotik hohe Summen investieren. Auf den anfänglichen Kapitalbedarf folgt ein kontinuierlicher Aufwand für die Wartung, die in der Regel teuer und schwer kalkulierbar ist.

Völlig anders ist der Sachverhalt bei Lösungen für RaaS, denn bei gemieteten Systemen wird die langfristige Kapitalbindung durch leicht kalkulierbare, operative Kosten ersetzt. Dadurch bietet GRS seinen Kunden eine Möglichkeit, verlässliche Voraussagen über den Return on Investment für die Nutzung des Systems zu treffen.

"RaaS bietet im Vergleich zu Kaufsystemen drei große Vorteile: einen klaren Kostenvorteil, höhere Flexibilität und mehr Sicherheit. Dem Kunden entstehen keine Kapitalkosten. Stattdessen kann er Dienste für Robotik nach Belieben abrufen. Dadurch überwindet RaaS die Unsicherheit, von der Robotik sonst umgeben ist. Wir beschleunigen die Einführung der Automatisierung im Logistikmarkt und gehören zu den Vorreitern in diesem Feld', sagt Hongming Chen, CEO von GRS.