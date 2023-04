Zur Baggerflotte des Familienunternehmens SBB Brandt GmbH gehören auch mehrere Takeuchi-Bagger. Erst drei Monate im Einsatz ist das 16 t schwere Modell TB 2150 RCV. Die Neuheit hat bisher bereits 450 Betriebsstunden geleistet. Ob im Straßenbau oder wie hier bei der Errichtung einer Betriebshalle, im Straßen- und Tiefbau oder bei vielen anderen Gelegenheiten, zeigt der Bagger laut Anwender seine zahlreichen Vorzüge. Foto: Schäfer

Über 20 Baumaschinen hat das Familienunternehmen Brandt im Einsatz. Und das mit 25 Mitarbeitern. "Nur mit hoher Mechanisierung können wir auch mit Ertrag arbeiten", sagt Stefan Brandt, Geschäftsführer der SBB Brandt GmbH aus Bevern in Schleswig-Holstein. Zur Baggerflotte gehören auch mehrere Takeuchi-Bagger.

Erst drei Monate im Einsatz ist der 16 t schwere Takeuchi TB 2150 RCV. Er hat bereits 450 Betriebsstunden geleistet. Natürlich ohne zu mucken. Ob im Straßenbau oder wie hier bei der Errichtung einer Betriebshalle, im Straßen- und Tiefbau oder bei vielen anderen Gelegenheiten, er zeigt seine zahlreichen Vorzüge. "Wir haben ihn wegen seiner großen Kraft, Beweglichkeit und kleinen Außenmaßen gekauft. In der Praxis zeigen sich nun genau diese Vorteile jeden Tag", so Brandt.

Kompaktes Kraftpaket

Der Takeuchi TB 2150 RCV ist kompakt und mit 85 kW/115 PS leistungsstark und sauber, weil bei Abgasstufe EU V ein Diesel-Oxidationskatalysator, ein Diesel-Partikelfilter und die SCR-Nachbehandlung mit AdBlue zum Einsatz kommen. Für die Hydraulik sind vier Zusatzsteuerkreise mit programmierbarer variabler Mengen- und Druckeinstellung vorhanden. Im High-Flow-Modus sind 224 l/min verfügbar. Ruckelfreies Arbeiten ist auch ein angenehmer Effekt der perfekten Hydraulik, heißt es von Herstellerseite. Sicher vor Beschädigungen sind die Hydraulikleitungen, die abrisssicher auf dem Löffelstiel verlegt und im Bereich des Schwenkbocks massiv abgedeckt sind. Das Laufwerk ist 3795 mm lang, die Maschine 2960 mm hoch und 2500 mm breit. Sie ist beweglich und in der Bewegung präzise. Die maximale Grabtiefe liegt mit Verstellausleger bei 5720 mm und die maximale Abstechhöhe bei 9925 mm. Der Oberwagen kann sich 11,2-mal pro Minute drehen und der TB 2150 RCV ist in der Lage, Steigungen von bis zu 35° zu erklimmen.

Um den vielen unterschiedlichen Aufgaben vom Abbruch über Straßenbau bis zur Gewässerunterhaltung gerecht zu werden, ist der TB 2150 RCV gut ausgerüstet. Vollhydraulischer Schnellwechsler und Powertilt sind die Basis für die Anbaugeräte. Dazu zählen zum Beispiel Drehlöffel, Sortiergreifer, Fällgreifer, Grabenräumlöffel 2,5 m breit, Mähkorb 4 m breit, Abbruchschere und vieles mehr. Wie groß die Mechanisierung bei SBB ist, zeigt sich auch am Maschinenpark mit acht Baggern (vier Takeuchi inklusive), sechs Radladern und andere. Alle Bagger sind so ausgerüstet, dass alle Anbaugeräte aufgenommen und genutzt werden können. So kann äußerst wirtschaftlich gearbeitet werden. Vor sechs Jahren hat Stefan Brandt die Firma gegründet. Heute betreibt er sie als Familienunternehmen mit seiner Partnerin Sarah Peters und seinem Vater Bernd Brandt. Standort ist nach wie vor Bevern. Das liegt nahe bei Hamburg. SBB Brandt GmbH ist kräftig gewachsen und hat insgesamt 25 Mitarbeitende. Sie sind hauptsächlich im Hamburg und Schleswig-Holstein aktiv, wenn nötig auch überregional in Deutschland. Basis für die hohe Beweglichkeit ist ein funktionierender Maschinenpark. Ein entscheidender Faktor, bei dem die Firma von Atlas Hamburg unterstützt wird. "Von dem Service, den Atlas Hamburg bietet, sind wir wirklich begeistert. Sobald ein Problem gelöst werden muss, sind innerhalb kürzester Zeit Monteure oder Mitarbeiter bei uns. Das ist wirklich klasse", sagt Brandt.

"Eine gute Maschine muss laufen"

Der Takeuchi-Händler Atlas Hamburg ist an zwei Standorten im Hamburg mit 90 Mitarbeitenden aktiv. "Alle Mitarbeitenden haben verinnerlicht, dass eine gute Maschine laufen muss. Nach diesem Prinzip handeln wir schnell und freundlich", sagt Volker Schulze, Geschäftsführer von Atlas Hamburg. Der Takeuchi TB 2150 RCV war bei der Errichtung der Betriebshalle für den Tiefbau zuständig. Ausgerüstet mit dem 2,5-Meter-Grabenräumlöffel stellte er innerhalb kürzester Zeit ein perfektes Planum her. Auch für Feinarbeiten, wie zum Beispiel das Anfüllen der Trägerfundamente, wird er eingesetzt, um dann fix Transportarbeiten zu leisten. Danach geht es schnell auf den Tieflader und zu einer Abbruchbaustelle – ein wirklich beweglicher Bagger, der Takeuchi TB 2150 RCV.