Eine moderne, BIM-basierte Gerüstplanung und innovative Peri-Systeme unterstützten den Bau der neuen Vitamin-A-Komplex bei BASF SE in Ludwigshafen.

Ludwigshafen (ABZ). – Besonders im industriellen Umfeld bestehen höchste Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Bei BASF SE in Ludwigshafen konnte erneut aufgezeigt werden, dass sich auf Grundlage einer modernen, BIM-basierten Gerüstplanung und innovativer Peri-Systeme Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verbinden lassen.

Das BIM-basierte Gerüstbaukonzept, das beim Neubau der hochmodernen Acetylenanlage in Ludwigshafen Anwendung fand, war 2018 das erste Gemeinschaftsprojekt von BASF SE, promaintain und Peri. Noch während diese Anlage stufenweise in Betrieb genommen wurde, begannen bereits die Arbeiten am Vitamin-A-Komplex.



Die neue Anlage soll die jährliche Produktionskapazität der BASF für Vitamin A um 1500 t erhöhen. Etwa 600 Maschinen und Apparate sowie 5000 Messstellen werden in das Prozessleitsystem integriert. Zudem waren 250 lfm Rohrbrücken zu erstellen.

Ein gemeinschaftliches Projektteam unter Leitung von promaintain-Projektleiter Tino Freund und Peri Projektleiterin Anita Rösch plante und koordinierte die umfangreichen Industriegerüstaufgaben. Grundlage bildete – wie schon bei der vorangegangenen Acetylenanlage – die BIM-Methodik mit gewerkeübergreifender 3D-Planung, Koordination und Ausführung. Abläufe wurden zeitlich und räumlich geplant und dokumentiert. Alle Informationen waren digital abrufbar: Anforderungsdaten (Standort, Zuständigkeiten), Planungsdaten, Zeichnungen, Stücklisten, statische Berechnungen, 3D-Modelle.