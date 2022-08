Mit der Verwendung von feuerverzinktem Stahl wird laut Hersteller sichergestellt, dass eine Wartung über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage entfallen kann. Foto: MKG Göbel Solutions

In diesem Jahr wurde aus dem Award der Innovations- und Nachhaltigkeitspreis Feuerverzinken. Damit betont der Preis deutlicher als in der Vergangenheit das Kriterium der Nachhaltigkeit. Die aus dem Vorstand des Industrieverbandes Feuerverzinken bestehende Jury verlieh den Preis des Jahres 2022 an MKG Göbel Solutions für das Agri-PV-System GMS Double und begründete ihre Entscheidung wie folgt:



Martin Kopf (Vorsitzender Industrieverband Feuerverzinken, l.) übergibt den Innovations- und Nachhaltigkeitspreis Feuerverzinken 2022 an Achim Essl (MKG Göbel). Foto: Institut Feuerverzinken

"Der massive Ausbau der solaren Stromproduktion ist ein zentraler Baustein der Energiewende und die Voraussetzung zur Erreichung unserer Klimaziele. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir neue Flächen für die Photovoltaik erschließen. Die Doppelnutzung von Agrarflächen stellt diesbezüglich eine effiziente Lösung dar.



Die sogenannte Agri-Photovoltaik, auch Agri-PV genannt, kombiniert Landwirtschaft mit Solarstromproduktion auf derselben Fläche. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Potenziale von Agri-PV erkannt und in das Energiesofortmaßnahmenpaket, besser als "Osterpaket" bekannt, aufgenommen. Studien zeigen, dass Agri-PV auch die negativen Wirkungen des Klimawandels für die Landwirtschaft minimieren kann, weil die Solarmodule Schutz vor starker Sonneneinstrahlung, Hitze, Trockenheit und Hagel bieten und damit landwirtschaftliche Flächen resilienter machen.



Bei der technischen Umsetzung und Realisierung von Agri-PV kommt der Unterkonstruktion eine zentrale Bedeutung zu. Mit dem Agri-PV-Montagesystem GMS Double hat MKG Göbel ein flexibles und variables Bausystem entwickelt, das je nach Anforderung in der Höhe und auch bezüglich der Pfostenabstände flexibel eingesetzt und einfach errichtet werden kann. Auch erlaubt das System einen problemlosen Rückbau und eine Wiederverwendung und ist damit zirkulär.



Mit der Verwendung von feuerverzinktem Stahl, der in vielfältiger Weise in der Land- und Solarwirtschaft verbaut wird, kommt ein bewährter, dauerhafter und nachhaltiger Korrosionsschutz zum Einsatz, der sicherstellt, dass eine Wartung über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage entfallen kann. MKG Göbel Solutions schafft mit seinem bis ins Detail durchdachten Montagesystem GMS Double die technische Voraussetzung für eine einfache Erschließung von Agrarflächen für die Solarproduktion und leistet einen wertvollen Beitrag zur Energiewende. Ein würdiger Preisträger."