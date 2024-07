Castrop-Rauxel (ABZ). – Das Kanalnetz in Deutschland ist in einem baulich schlechten Zustand. Der Ausbau und die Sanierung wurden lange Zeit zurückgestellt. Seit wenigen Jahren herrscht jedoch ein Umdenken: Neue Kanalnetze werden angelegt, sanierungsbedürftige Kanäle instandgesetzt.

Das Team der Epping Rohrvortrieb GmbH + Co KG hebt für die Kanalarbeiten drei Baugruben aus. Dabei kommt schweres Gerät zum Einsatz. Foto: Video Guard

So auch in Castrop-Rauxel. Hier wird am Ausbau des Abwasserkanals Schlaanbach entlang des Westrings gearbeitet. Damit sich Diebe und Unbefugte nicht an der Baustelle zu schaffen machen, überwacht ein Video Guard-Kameraturm rund um die Uhr das Areal.

Im Zuge der aktuellen Arbeiten wird der erste Abschnitt des Abwasserkanals Schlaanbach unterirdisch mithilfe des Rohrvortriebs verlegt. Am Westring, zwischen der Autobahn 42 und dem Wanderparkplatz, sollen 600 m Rohr eingebracht werden. Das Ziel der Maßnahme ist es, einen Kanal mit einem Durchmesser von 1,6 m zu bauen, der den offenen Bachlauf des Schlaanbachs vom Abwasser befreien soll.

Die Baumaßnahme wird von der Epping Rohrvortrieb GmbH + Co KG ausgeführt. Für die Arbeiten hebt das Team drei Baugruben aus. Die größte weist einen Durchmesser von 10 m und eine Tiefe von 9 m auf. Solche Arbeiten verlangen nach schwerem Gerät, das entsprechend vor Diebstahl gesichert werden muss.

Auf Kanalbaustellen wird mit wertvollen Materialien und teurem Equipment gearbeitet. Die Bauarbeiten erstrecken sich häufig über mehrere Wochen und Monate. Maschinen und Material verbleiben dabei über Nacht auf der Baustelle. Um Unbefugten keinerlei Gelegenheit zum Diebstahl oder Vandalismus zu bieten, ist daher eine effiziente Sicherung der Fläche notwendig. Die Baustellenbetreiber in Castrop-Rauxel entschieden sich daher für den Einsatz von Video Guard Professional.

Drei hochauflösende Ultra-Lowlight-Kameras in 6 m Höhe garantieren eine 360-Grad-Überwachung des gesamten Areals. Wird die Baustelle abends zurückgelassen, sorgen die Hochleistungs-Infrarot-Scheinwerfer für eine optimale Sicht während der Nacht. Die in den Kameras integrierte intelligente Videoanalytik löst einen Alarm in der Leitstelle aus, sobald sie unbefugte Personen auf dem Gelände erfasst. Mittels Aktivlautsprecher werden die Täter angesprochen und zum Verlassen der Baustelle aufgefordert.

Diebstahl und Vandalismus wird so entgegengewirkt. Da die Baustelle direkt an einer befahrenen Straße liegt, wurde die zu überwachende Fläche vor dem Aufstellen des Turms genau definiert – angrenzende Bereiche werden softwareseitig ausgeblendet. Die intelligente Videoanalytik schützt somit die Persönlichkeitsrechte der vorbeifahrenden Autofahrer zuverlässig.

Nach Abschluss der Kanalarbeiten folgt die Wiederherstellung der Fahrbahn zwischen dem Wanderparkplatz und der Brücke der A 42. Zur neuen Straßenoberfläche entsteht außerdem eine Querungsinsel für den Fuß- und Radverkehr auf Höhe des Wanderparkplatzes. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für April 2025 geplant.