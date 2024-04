Nach dem aktuellen Digitalisierungsbericht der Kreditanstalt für Wiederaufbau hält der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Schub auf die Digitalisierung von Unternehmen weiter an. Der Anteil an mittelständischen Unternehmen, die Digitalisierungsvorhaben bereits abgeschlossen hätten, stieg in der Periode bis 2022 auf 33 Prozent, vor 2020 seien es noch 31 Prozent gewesen.