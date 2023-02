So bestimme es die Chemikalienverordnung REACH. Die betroffenen Branchenverbände bieten dafür europaweit einheitliche Schulungen an, einen großen Teil davon online. Für die PU-Schaumdosen-Kurse hat das PU-Schaum-infocenter auf seiner Website unter www.pu-schaum.center jetzt einen ausführlichen Leitfaden dazu veröffentlicht, wie sich Interessierte in vier Schritten zu den Kursen anmelden können. "Die vielen Fragen aus dem Markt haben gezeigt, dass eine solche Anleitung gewünscht wird", begründet Antje Ebner vom PU-Schaum-Infocenter diesen Schritt. Als erste Erleichterung führt sie an, dass hier gleich der Link veröffentlicht ist, der zur Anmeldeseite führt. Das spare bereits die ersten Klicks.

Das Bauschaumdosen-Training dauert etwa 40 Minuten und besteht aus zwei Stufen. Stufe eins erklärt die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen und gibt allgemeine Hintergrundinformationen zu Polyurethanen. Im zweiten Teil muss der Nutzer elf Fragen im Multiple-Choice-Verfahren beantworten. Hat er genügend richtig beantwortet, erhält er sofort online ein Zertifikat, mit dem er die erfolgreiche Kursteilnahme nachweisen kann.

Für die Inhalte zeichnen gleich drei Verbände verantwortlich. Der Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie (FEICA) hat zusammen mit dem Europäischen Fachverband der Hersteller von aromatischen Diisocyanaten und Polyolen (ISOPA), dem Europäischen Fachverband der Hersteller von aliphatischen Isocyanaten (ALIPA) und mehreren anderen Branchen in der Polyurethanindustrie ein umfassendes Kursprogramm entwickelt.

Es umfasst alle industriellen und handwerklichen Anwendungen von Isocyanat-haltigen Produkten. Bauschaumdosen sind davon der geringste Teil. Die PU-Schulungsplattform kann über www.safeusediisocyanates.eu aufgerufen werden und ist EU-weit zugänglich. Die Schulungen gibt es in zahlreichen europäischen Sprachen. Sie sollen den sicheren Umgang mit Diisocyanaten fördern.