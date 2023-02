Berlin (ABZ). – Anlässlich des Weltfrauentags im März bietet das Unternehmen klickrent eigenen Angaben zufolge allen Frauen in der Baubranche einen kostenfreien Kommunikationsworkshop mit Coach Katja Schleicher an.

Die Mitarbeiterinnen von klickrent sind Teil der "Frauen in der Baubranche" und organisieren den Kommunikationsworkshop anlässlich des Weltfrauentags. Foto: Klickrent

Der Workshop soll am 10. März online stattfinden. Über das Thema können die Teilnehmerinnen im Vorfeld abstimmen und aus vier Themen wählen. Dafür müssen Interessierte lediglich der LinkedIn-Gruppe "Frauen in der Baubranche" beitreten. Zur Wahl stehen die Themen "feminine und maskuline Kommunikation", "Macht-Kommunikation", "Einflussnahme durch smartes Feedback" und "Smart Talk statt Small Talk". Welches Thema als Favorit gewählt wird sowie weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung gibt das klickrent-Team in der Gruppe bekannt.

Als Coach für den Workshop konnte klickrent die Kommunikationsexpertin Katja Schleicher gewinnen. Sie ist Wort-Expertin, Sprach-Enthusiastin und Trainerin für den öffentlichen Auftritt mit großer Leidenschaft für Gender-Kommunikation. Mit ihrem Unternehmen Impact! Communication Coaching unterstützt sie laut eigener Aussage seit mehr als 16 Jahren Menschen im Berufsleben als "kommunikative Geburtshelferin" dabei, die richtigen Worte im richtigen Moment zu platzieren. Zu ihren Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Bayer und BMW, Xing und Intel, Miele und Aldi Nord.

Der Kommunikationsworkshop ist das erste Netzwerk-Event der Gruppe "Frauen in der Baubranche", die im letzten Oktober während der Weltleitmesse bauma vom Berliner Unternehmen klickrent ins Leben gerufen wurde. Die Gruppe vereint eigenen Angaben zufolge Frauen, die die Baubranche mitgestalten und den Frauen in dieser Branche mehr Sichtbarkeit geben wollen. In der Community können sie sich vernetzen, austauschen, stärken und mehr weibliche Talente für die Branche gewinnen. Mit einer Frauenquote von aktuell 13 Prozent bildet die Bauindustrie derzeit das Schlusslicht in Deutschland.