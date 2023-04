Oberndorf (ABZ). – Der Anspruch von Mafell ist es nach eigener Aussage, Gutes noch besser zu machen und Produkte anzubieten, die Problemlöser sind. Im Zuge dessen präsentiert das Unternehmen das optimierte Zubehör der Unterflur-Zugsäge ERIKA und die neu ins Sortiment aufgenommene Planfräse PF 80 bei der BAU in Halle C6 am Stand 514.

Der Multifunktionsanschlag wird mit einem Spannhebel im umlaufenden Schwalbenschwanzprofil eingespannt. Foto: Mafell

Die Planfräse sei ideal geeignet für Restaurationseinsätze, sowie für das Ausbessern und Planfräsen von Astlochflicken, Rissen in Vollholz oder für die Bearbeitung von Epoxidharz-Füllungen. Die große Auflagefläche der PF 80 ermöglicht präzises und sicheres Arbeiten, versichert Mafell. Der kraftvolle Motor – der mit 1050 W läuft – ermöglicht zudem eine Abtragleistung von 8 mm. Die Drehzahl wird elektronisch über ein Stellrad mit Rastfunktion entsprechend der Anwendung und Oberfläche eingestellt. Die fein justierbare Elektronik überzeuge mit dem Sanftanlauf, der Absenkung im Leerlauf, konstanter Drehzahl auch bei Belastung und einem Überlastschutz.



Gutes noch besser machen – mit diesem Anspruch sei das Zubehör für die Mafell-Unterflur-Zugsäge ERIKA optimiert worden. Der Multifunktionsanschlag, der Universalanschlag mit Anschlagschiene und der Parallelanschlag sind nun leichter zu montieren und noch exakter in der Ausrichtung, teilt die Firma mit. Der Multifunktionsanschlag wird nun einfach mit einem Spannhebel schnell und sicher im umlaufenden Schwalbenschwanzprofil eingespannt. Der Clou: Die Anschläge können ohne Einfädeln am Profilende an jeder beliebigen Stelle aufgesetzt werden. Mit dem einfachen Befestigungsprinzip wird auch der Universalanschlag mit Anschlagschiene für die ERIKA 70 und 85 befestigt.