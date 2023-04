Moerschen ist auf der diesjährigen RATL nach eigener Aussage wieder gut aufgestellt und bringt ein breites Portfolio mit auf die Karlsruher Messe. Foto: Moerschen Mobile Aufbereitung

Davon entfallen laut Veranstalter etwa 94 % auf den Fachbesucheranteil. Auch die Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH (Moerschen) ist wieder dabei und präsentiert einen Teil ihres Anlagenportfolios auf der Multifläche Ost. Diesmal soll den Besucherinnen und Besuchern auch eine Live-Demonstration der Recyclingtechnik geboten werden, bis hin zum gewaschenen und gesichteten Material.

"Wir werden in diesem Jahr auf unserer Demofläche eine komplette Produktionskette zeigen und jede unserer ausgestellten Anlagen wird dabei live vorgeführt", verrät Moerschen-Geschäftsführer Sven Brookshaw und ergänzt: "Es werden eine Prallmühle mit Überkornrückführung EvoQuip Cobra 290R, eine Schwerlastsiebanlage EvoQuip Colt 1000, der Schredder Arjes Ekomaxx 800 und natürlich unser Leichtstoffabscheider wash-bear in Aktion zu sehen sein. Mit Blick auf steigende Anforderungen an die Qualität von Recyclingbaustoffen möchten wir zeigen, was heute mit hochmobilen und dennoch leistungsfähigen Anlagen möglich ist, um die geforderten Richtlinien an Recyclingprodukte zu erfüllen."



Moerschen legt den Fokus in diesem Jahr aber auch auf das Angebot von Ersatz- und Verschleißteilen. "Durch unseren Partner Magotteaux sind wir dazu in der Lage, in ganz NRW die beste Qualität an Schlagleisten, Brechbacken und Kegel-/Mantelkombinationen für alle Marken zu liefern", betont der Fachmann. "Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Anliegen, daher passt Magotteaux als zuverlässiger Lieferant für Verschleißteile, welcher nach höchsten Standards fertigt und als Marktführer in diesem Segment jedem bekannt ist, perfekt in unser Portfolio. Auf der Recycling Aktiv werden wir daher auch mit Fachpersonal aus dem Service präsent sein, um eine umfassende Beratung zu diesem Thema zu bieten."

Das Unternehmen, das erst kürzlich eine Niederlassung in Burladingen (Baden-Württemberg) eröffnet hat, profitiert von der Nähe zum Messegelände. "Natürlich freuen wir uns über die kurzen Transportwege, die unsere Erweiterung in den Süden des Landes mit sich bringt", erklärt Brookshaw. "Davon profitieren wir genauso wie unsere Geschäftspartner." Das Moerschen-Team freut sich auf die Besucher auf der Multifläche Ost am Stand F160.