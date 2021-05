Milsbeek/Niederlande (ABZ). – Die Aufgabe, die der Logistik-Konzern Emons Group B.V. an die Sonnenschutz-Experten von Colt stellte, war klar umrissen. Am Emons-Verwaltungsgebäude in Milsbeek sollte eine Sonnenschutzfassade entstehen, die sowohl ästhetischen als auch funktionalen Gesichtspunkten gerecht wird.

Pro Lamelle wird eine Leistung von bis zu 63 Wp erzielt. Damit ist eine Gesamtleistung von 4284 Wp möglich. Die Lamellen sind horizontal auf Achsen gelagert und lassen sich bis zu 90° öffnen, wodurch sie einen maximalen Lichteintrag ermöglichen. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken weiter zu folgen, wurde die gesamte Konstruktion aus hochwertigem und langlebigem Aluminium gefertigt.

Mit dem installierten System kommt Colt einer wichtigen Forderung nach: die Verschattung sollte in einem optimalen Verhältnis zur Transluzenz stehen. Je nach Sonnenintensität und Sonnenstand können die PV-Lamellen in die optimale Position verfahren werden, um so, bei ausreichender Verschattung, genügend Sonnenlicht ins Gebäude zu lassen. So wird gewährleistet, dass die Emons-Mitarbeiter immer bei idealen Lichtverhältnissen und ohne Blendwirkung arbeiten können. Das System trägt gleich im mehrfacher Art und Weise zur Ressourcenschonung bei. Zum einen wird im Sommer eine Überhitzung des Gebäudes und die damit notwendige Klimatisierung reduziert. Zum anderen trägt die Fassade im Winter dazu bei, dass das Gebäude nicht so stark auskühlt, in dem die Lamellen über Nacht in eine Parkposition gefahren werden. Und schließlich erzeugen die PV-Module Strom, der im Fall von Emons ins Netz zurückgeführt wird. Dies alles geschieht unter dem ästhetischen Aspekt der Gebäudegestaltung.