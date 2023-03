Mit der rutschfesten Epoxidharzbeschichtung des Typs Pebbletex wurde nun nach Unternehmensangaben ein neues, in seiner Art einzigartiges Produkt ins Programm aufgenommen, das durch seine besondere Rutschfestigkeit und ein geringes Gewicht heraussticht. Die besonderen Eigenschaften des innovativen Produktes böten Vorteile, die gegenüber herkömmlichen Beschichtungen einen großen Unterschied machten: Durch ihre rutschhemmende Beschaffenheit ermögliche die Beschichtung selbst bei starker Nässe ein stets sicheres Befahren der jeweiligen Abdeckung in allen Außenbereichen. Dadurch werde für alle Verkehrsteilnehmer – insbesondere für jene auf Fahr- und Motorrädern – das Unfallrisiko in erheblichem Maße reduziert und die Sicherheit entsprechend erhöht.

Im Vergleich zu Abdeckungen mit Betonoberfläche überzeugt die Epoxidharzbeschichtung nach Herstellerangaben außerdem mit einem geringeren Öffnungsgewicht, was für eine bessere Anwenderfreundlichkeit sorgt. Auch auf lange Sicht könne die neue Oberflächenbeschichtung punkten: Sie sei langlebig und korrosionsbeständig, wodurch Sanierungskosten verringert werden können. Die neue Beschichtung ergänzt das bestehende Sortiment: Sie kann auf allen befahrbaren Edelstahl-Abdeckungen der Klassen B/D – beispielsweise auf den bodengleichen Schachtabdeckungen HS8, HS8-R, HSR-ECO, HS12 und HS12-R – angewendet werden. Auch eine Lieferung in Sondergrößen ist möglich.