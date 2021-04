Mainz (ABZ). – Aufgrund einer wachsenden Nachfrage nach einer bauteilorientierten Planung ist die IBC Ingenieurbau-Consult GmbH kürzlich auf die BIM-fähige CAD-Software STRAKON von Dicad umgestiegen. Über die Erfahrungen beim Umstieg von der 2D- auf die 3D-Planung in der Tragwerksplanung, berichten die Geschäftsleiter Konstruktion.

Tätigkeitsschwerpunkte der bereits 1964 gegründeten IBC Ingenieurbau-Consult GmbH aus Mainz sind die Tragwerks- und Fassadenplanung, Bauphysik, Objektüberwachung, Bauherrenberatung, Prüfung und Gutachtenerstellung. Das aus 85 Mitarbeitern bestehende IBC-Team begleitet Projekte in allen Leistungsphasen – von der Grundlagenermittlung, über die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, bis zur Bauüberwachung. Das Projektspektrum umfasst Büro-, Verwaltungs- und Wohngebäude sowie Sonderbauten wie Theater, Kongress-Center, Laborgebäude, Verkaufsstätten oder Fernsehstudios.

Um Abläufe und Datenübergaben zu automatisieren und dem aktuellen Stand der Technik zu entsprechen, ist das Büro kürzlich von einer 2D-Software auf die 3D- und BIM-fähige CAD-Software für die Tragwerksplanung STRAKON von Dicad umgestiegen. Verantwortlich für den Softwarewechsel, der zugleich auch ein Einstieg in eine neue Arbeitsweise ist, waren Susanne Jäck und Thorsten Karg, beide Geschäftsleiter des Geschäftsbereichs Konstruktion. Karg nennt weitere Gründe für den Umstieg: "3D und BIM werden immer öfter zu einer durch den Auftraggeber vorgegebenen Voraussetzung für die Teilnahme an Projekten. Deshalb – und um unsere Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen – haben wir uns für den Umstieg entschieden. Eine komplexer werdende Objektplanung und das Streben nach wirtschaftlichen Lösungen stellen immer höhere Anforderungen an die Tragwerksplanung – und an unsere Werkzeuge. 3D-CAD unterstützt uns dabei, Planungsfehler zu vermeiden und Kollisionen frühzeitig zu erkennen. Außerdem ist so ein besserer Austausch zwischen Schal- und Bewehrungsplanung, der Statik und Tragwerksplanung möglich." ". . . und nicht zuletzt ist 3D für uns der Einstieg in die BIM-Planungsmethode und die Mitarbeit an Open-BIM-Projekten", ergänzt Susanne Jäck.

Da das vorhandene CAD-Programm den gestiegenen Ansprüchen und Anforderungen an eine modellorientierte Planung nicht mehr genügte, fiel die Wahl nach einer sorgfältigen Marktevaluierung auf STRAKON von Dicad "STRAKON hat uns überzeugt, weil es auf den Ortbeton- und Fertigteilbau zugeschnitten, einfach bedienbar und flexibel ist", begründet Thorsten Karg die Wahl und fährt fort: "STRAKON war uns schon länger als ein sehr gutes 2D-Programm bekannt. Jetzt nutzen wir auch dessen Stärken im 3D-Bereich und im Ortbetonbau." Weitere Gründe für die Entscheidung waren ein geringer Umstellungsaufwand vom alten auf das neue Programm und die flexible 2D/3D Bearbeitung, die Anwendern beim Wechsel zwischen 2D- und 3D-orientiertem Arbeiten viele Freiräume lässt. Zahlreiche Funktionen wie die automatische 3D-Bewehrung, das schnelle Modellieren oder das optionale Modul 3D-Treppenhaus ermöglichen eine rationelle Ortbeton- und Schalplanung. Positiv finden Susanne Jäck und Thorsten Karg auch die Firmenphilosophie von Dicad, die STRAKON-Nutzer in die Weiterentwicklung und Optimierung des Programms einbindet. Im Rahmen von Arbeitskreisen und in regionalen Anwendertreffen können sie sich zudem über die Anwendung und Weiterentwicklung des Programms untereinander austauschen.

Dass der Wechsel nicht reibungslos verlief, liegt in der Natur der Sache. "Insbesondere unseren älteren Mitarbeitern fiel die Umgewöhnung schwer. Die gewohnte, über viele Jahre praktizierte und bewährte zeichnungsorientierte Arbeitsweise galt plötzlich als überholt. Langjährige Mitarbeiter mussten sich in neue Funktionen einarbeiten. Während jüngere Mitarbeiter teilweise schon Vorkenntnisse hatten und motivierter waren, musste man die Älteren von den Vorteilen erst überzeugen", erinnert sich Karg. Letztlich konnten alle voneinander lernen: Ältere Mitarbeiter konnten ihre Erfahrungen weitergeben und erhielten dafür von den jungen Tipps zur 3D-Planung. Dass die Einarbeitung in das neue Programm während des laufenden Bürobetriebs erfolgen musste, war eine weitere Herausforderung.

Ohne das Engagement der Mitarbeiter und die Unterstützung durch Dicad wäre das nicht zu stemmen gewesen, ist Jäck überzeugt: "Ein individueller STRAKON-Kurs und nicht zuletzt der Hotline-Service haben uns über anfängliche Probleme hinweggeholfen. Sobald Fragen auftauchten, erhielten wir beim Support per Fernwartung schnell und unkompliziert Rat und Hilfe."