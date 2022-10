"Die Expansion in andere europäische Märkte ist die logische Konsequenz aus unserem starken Wachstum in Deutschland. Auch in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik besteht in der Baubranche einerseits enormer Kostendruck, andererseits müssen die Logistikprozesse nachhaltiger werden. Gleichzeitig ist das Digitalisierungspotenzial in allen drei Ländern groß. Ziel ist es, in allen drei Märkten bis Ende des Jahres die führende Logistik-Plattform in der Baubranche zu werden", erklärt Schüttflix-CEO Christian Hülsewig. Die drei neu gegründeten Landesgesellschaften werden dabei von erfahrenen Logistik-Experten geführt.



"Mit Stefan Klanner, Michal Szkudlarek und Martin Hovora haben wir ein ausgewiesenes Branchenkenner-Trio für unsere Idee und unser Unternehmen begeistern können. Die Teams in Wien, Warschau und Prag sind aufgebaut und die Kollegen vor Ort geben ordentlich Gas", freut sich Hülsewig.

Aktuell werden die landesspezifischen Apps ausgerollt und Produzenten von Schüttgütern und Spediteure eingeladen, sich auf der Schüttflix-Plattform zu registrieren. Begleitet wird die Expansion zudem von umfassenden Kommunikationsmaßnahmen. Auch wurde für jeden Markt eine Website in Landessprache geschaltet. Auf dem deutschen Heimatmarkt nutzen laut Schüttflix mittlerweile über 9000 Kunden und Partner die Plattform. Seit ihrem Start 2018 wurden fast fünf Millionen Tonnen Material über die Plattform gehandelt. In Deutschland erweitert Schüttflix sein Produktangebot im Laufe des Jahres auf den Bereich "Entsorgung".

Kunden können ab dann auch systemisch Entsorgungsdienstleistungen von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen über die Plattform beauftragen. Das 2018 in Deutschland gegründete Unternehmen machte zählt nach eigenen Angaben aktuell rund 9.000 Kunden und Partner auf der Plattform.