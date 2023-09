Annahmeverzug und Grundlagen im Fokus

Frankfurt (ABZ). – Die diesjährige VFF-Fachtagung VOB und Recht findet am 24. Oktober 2023 von 10:30 bis 16 Uhr im IntercityHotel am Frankfurter Flughafen statt, wie der Verband kürzlich angekündigt hat.

Am Vormittag geht es laut den Veranstaltern um das Schwerpunktthema "Annahmeverzug – Konsequenzen und Optionen für den Auftragnehmer". Nachmittags steht dann der Problemkomplex "Vertragsgrundlage" im Fokus. "Wir haben uns für diese beiden Schwerpunktthemen entschieden, da derzeit bei beiden Problemfeldern eine große Dynamik zu spüren ist", so Markus Christoffel, der Experte für VOB und Recht beim VFF. "Geschicktes und gut geschultes Agieren kann in beiden Bereichen über den wirtschaftlichen Erfolg mitentscheiden."