Baustoffhersteller kündigt Foren an

Düsseldorf (ABZ). – Die Hasit Trockenmörtel GmbH hat für das Jahr 2023 insgesamt fünf Termine seines Bauexperten Forums angekündigt. Diese finden am 31. Januar im Bildungshaus Kloster Schöntal, am 8. Februar im Wittelsbacher Schloss in Friedberg, am 14. Februar im Hotel Asam in Straubing, am 16. Februar im Kloster Seeon sowie am 28. Februar im Schloss Thurnau statt. Bei dem HASIT Bauexperten Forum 2023 geht es laut Veranstalter unter anderem um die energetische Optimierung von Altbauten und Veränderungen im Baurecht.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Messen und Veranstaltungen bestellen