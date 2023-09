Dr. Christof Gerhardy ergänzt seit Kurzem die Spitze von steute Technologies als technischer Geschäftsführer. Er bringt umfangreiche Fachkenntnisse in der Entwicklung von Schalt- und Steuerungssystemen mit, die er in den vergangenen sieben Jahren in der Entwicklungsleitung des Unternehmens sammeln konnte und zeichnet neben der technischen Entwicklung auch für die Fertigung und den Einkauf verantwortlich. Der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Schmersal zog sich Anfang des Jahres aus dem operativen Geschäft in den Beirat zurück, während sich Geschäftsführer Marc Stanesby auf den kaufmännisch-administrativen Bereich fokussiert.