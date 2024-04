Für engcon steht die Präsentation der 3. Generation seiner Tiltrotatoren im Mittelpunkt des Messeauftritts. Foto: engcon

Dabei demonstrieren vier unterschiedliche Bagger, welche Vorteile das Arbeiten mit den neuen engcon-Tiltrotatoren bietet.

Des Weiteren informiert engcon auf dem Messe-Stand über sein umfangreiches Angebot an Anbaugeräten und Baggerzubehör. Der schwedische Tiltrotator-Hersteller engcon liefert Tiltrotatoren, Werkzeuge und Zubehör für Bagger in die ganze Welt. Die in den skandinavischen Ländern schon lange Zeit sehr präsenten und bekannten Produkte sind in den vergangenen Jahren auch in vielen anderen europäischen Ländern immer populärer geworden, erklärt der Hersteller. So ist engcon bereits seit 2002 auf dem französischen Markt aktiv und hat im Süden von Paris auch eine eigene Niederlassung.

Mit der erneuten Teilnahme an der INTERMAT unterstreicht engcon nach eigenen Angaben seine Strategie, seine Marktanteile sowohl in Frankreich als auch im übrigen Europa zu erhöhen. "Wir wissen, wie wichtig es ist, unsere Produkte in Aktion zu sehen", sagt Martin Engström, Produktmanager bei engcon. "Denn viele Menschen können kaum glauben, dass der Tiltrotator wirklich so effizient ist, wie er ist. Deshalb legen wir auf unserem INTERMAT-Stand großen Wert auf Vorführungen und Testfahrten."

Außerdem werden mit dem Tiltrotator Effizienz und Sicherheit signifikant erhöht, so Martin Engström weiter. "Ein Tiltrotator in Verbindung mit unserem Zubehör ersetzt andere Maschinen und trägt dazu bei, dass die Arbeit effizienter und kraftstoffsparender erledigt werden kann. Auf diese Weise ist der Tiltrotator eine hervorragende Investition für alle, die mehr Aufträge in kürzerer Zeit erledigen wollen."

Auf dem Messestand wird engcon zudem sein System EC-Oil zum automatischen Ankuppeln von hydraulischen Anbaugeräten präsentieren. "Mit EC-Oil lassen sich Anbaugeräte in Sekundenschnelle sicher wechseln", sagt Martin Engström. "Es gibt keine Schläuche oder Elektrokabel, die sich beim An- oder Abkuppeln bewegen. Das wiederum verringert das Risiko von Schäden und minimiert den Verschleiß."

Besucher des engcon-Stands haben nach Unternehmensangaben die Möglichkeit zu einer Bagger-Probefahrt mit Tiltrotator oder können sich von einem erfahrenen Fahrer zeigen lassen, wie man am besten mit den modernsten Geräten arbeitet. Auf der INTERMAT stehen drei Bagger für Probefahrten zur Verfügung: ein Kobelco SK75, ein Volvo ECR58 und ein Develon DX35, die sowohl mit Löffeln als auch mit anderen hydraulischen Anbaugeräten ausgestattet sind.

Unsere erfahrenen Fahrer werden zudem mit einem Volvo ECR145 die Einsatzmöglichkeiten der neuen engcon-Tiltrotatoren demonstrieren. Engcon stellt aus am Stand EXT6 C062.