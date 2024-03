Strömsund/Schweden (ABZ). – Der Tiltrotator-Hersteller engcon hat unlängst eine neue Größe in seinem Sortiment der PC-Verdichterplatten auf den Markt gebracht, die zu Baggern der Größenklasse ab 19 t mit dem Schnellwechsler S70 oder S80 passt.

Die PC-Verdichterplatten von engcon bieten laut Herstellerangaben zahlreiche Vorteile für den Benutzer. Foto: engcon

Die PC-Modelle der engcon-Verdichterplatten sind dem Unternehmen zufolge anspruchsvoll und speziell für den Einsatz unter einem Tiltrotator entwickelt worden, um die Anzahl von Maschinen und Anbaugeräten zu reduzieren. Darüber hinaus werde die Sicherheit signifikant erhöht, da sich kein Arbeiter mehr in einem Schacht aufhalten müsse, der aufgrund von Vibrationen beim Einsatz handgeführter Stampfer oder Rüttelplatten einsturzgefährdet sein könnte.



Wie andere hydraulische Anbaugeräte von engcon sind auch die PC-Verdichterplatten serienmäßig mit dem automatischen Schnellkupplungssystem EC-Oil ausgestattet. Das bedeutet laut Hersteller, dass Kunden die Verdichterplatte anschließen können, ohne die Kabine zu verlassen. Die Hydraulik werde automatisch mit EC-Oil angeschlossen, wodurch sie ebenfalls Zeit und Geld sparen. Bisher waren die PC-Modelle von engcon laut Unternehmensangaben nur in kleineren Größen erhältlich – jetzt wird ein neues Modell für die größeren Bagger angeboten.

"Wir sind stolz und freuen uns unglaublich darauf, eine weitere Größe in unserer PC-Serie anbieten zu können", sagt Martin Engström, Produktmanager bei engcon. "Dies ist ein weiterer Schritt zur Erweiterung unseres Sortiments. Unabhängig von der Größe des Baggers soll der Baggerfahrer in der Lage sein, unsere intelligenten und effizienten Werkzeuge bei seiner täglichen Arbeit einzusetzen, um so Produktivität und Rentabilität zu steigern."