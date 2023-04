Leonberg (ABZ). – Bald öffnet die BAU wieder ihre Tore. Als Spezialist für moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik zeigt Geze dort seine Produkte, Systemlösungen und Dienstleistungen und präsentiert sich als Partner für Architekten und Planer, Betreiber und Verarbeiter. Der gut 500 m² große Messeauftritt in Halle B1 am Stand 538/539 steht unter dem Motto "Lebenswerte Gebäude: nachhaltig, digital, smart".

"Nach vier Jahren Pause freuen wir uns sehr, dass dieser wichtige Treffpunkt der Baubranche nun endlich wieder live und vor Ort stattfinden kann", sagt Tomislav Jagar, Chief Officer Product Strategy & Sales bei Geze. "Die BAU ist für uns nicht nur die Möglichkeit, unsere Innovationen erlebbar zu machen. Sie ist auch eine hervorragende Gelegenheit, persönliche Beziehungen zu Kunden und Partnern zu pflegen, uns mit ihnen über Trends und Entwicklungen auszutauschen und im direkten Gespräch zu erfahren, was sie bewegt und was sie von uns brauchen." Die Entwicklung lebenswerter Gebäude sei das zentrale Anliegen von Geze. Passend zur diesjährigen BAU und ihren Leitthemen fokussiert sich das Unternehmen daher bei der Messepräsentation auf seine smarten Lösungen für zukunftsfähiges Bauen.



"Eines unserer Messe-Highlights auf der BAU wird myGEZE Control sein, unsere Vernetzungslösung der nächsten Generation", erläutert Jörg Willmann, Head of Productmanagement and International Key Account Management. Geze setzt mit der neuen, modularen Plattform auf die Integration von Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik in die verschiedensten Bereiche eines Gebäudemanagements. Dazu nutzt das System den offenen Standard BACnet. So machen automatisierte Abläufe im Gebäude und eine zentrale Überwachung die Nutzung der Liegenschaft komfortabler und sicherer. Außerdem kann der Betrieb des gesamten Gebäudes noch energieoptimierter ablaufen.

Architekten, Planer und Systemintegratoren können die standardisierte BACnet-Projektierung unabhängig von Dienstleistern und vom eingesetzten Gebäudemanagement-Produkt anwenden. myGEZE Control kann in herstellerneutrale Gebäudeleittechnik-, Gefahrenmanagement- und CAFM-Systeme integriert werden. Mit der Software-Option myGEZE Visu sind auch eigenständige Visualisierungslösungen für die Geze-Produktsysteme möglich.

Neben der neuen Vernetzungslösung zeigt die Firma weitere Produktneuheiten in hoher Qualität und in modernem Design. Dazu gehört auch das automatische Karusselltürsystem Revo.PRIME, mit niedriger Kranzhöhe und schmalen Profilen punkte es mit wegweisender Technologie für mehr Nachhaltigkeit. Ebenfalls dabei: Der Fensterantrieb F 1200+. Er ist unter anderem für große, schwere Dreh-Kipp- und Kipp-Fenster bis 200 kg Flügelgewicht ausgelegt. Der starke, aber sehr leise Antrieb lässt sich über die IQ box KNX in automatisierte Steuerungskonzepte integrieren. Die SoftClose-Variante des GEZE-Bestsellers TS 5000 kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Tür zwar maximal sicher schließen soll, dies aber mit minimaler Lautstärke. Dabei ist der neue Türschließer besonders schnell und einfach zu installieren.