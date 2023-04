Elchingen (ABZ). – Kaum mehr sichtbare Fugen bei den Fenstern, keine Schwellen an den Balkon- und Hebe-Schiebe-Türen: Am Stand von Gugelfuss auf der BAU 2023 steht die harmonische Optik genauso im Fokus wie der Komfort. Der Anbieter von Fenster- und Türsystemen mit Hauptsitz in Elchingen präsentiert in Halle B4, Stand 538 nicht nur sein umfangreiches Sortiment, sondern auch seinen neuen Markenauftritt mit einem neuen Standkonzept.

Die neue Kunststofffenster-Generation von Gugelfuss hat keine sichtbaren Fugen mehr. Foto: Gugelfuss

"Wir sind frischer, moderner und digitaler denn je. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das in München mit einem neuen Standkonzept umsetzen können", so Anton Gugelfuß, Geschäftsführer der Gugelfuss GmbH.

Der Trend im Wohnungs- und Objektbau gehe ungebrochen in Richtung hochwertiger farbiger Oberflächen. "Auch bei uns boomen die Fenster mit Dekorfolien und hier präsentieren wir erstmals auf Bau unsere neuen Fenstersysteme, bei denen die Fuge kaum mehr sichtbar ist. Toll, dass wir unseren Handelspartnern und ihren Kunden ab sofort diese tolle Optik bieten können", sagt Anton Gugelfuß. Früher waren die Fugen bei den Gugelfuss-Kunststofffenstersystemen bis zu 3 mm breit.

Das Unternehmen, das in Deutschland an vier Standorten fertigt, hat dafür gezielt in vier neue Schweißmaschinen und zwei neue Verputzmaschinen investiert. "Dadurch können wir nicht nur die Taktzeiten verkürzen und somit die Kapazität deutlich steigern. Die Investition in die modernste Fertigungstechnologie war ausschlaggebend dafür, dass wir die neuen Oberflächen mit einer hervorragenden Eckfestigkeit herstellen können", sagt Martin Gugelfuß, ebenfalls Geschäftsführer.

Das Ergebnis seien sehr harmonische farbige Oberflächen bei den Kunststoff-Fenster-Systemen mit einer optisch ansprechenden Fugenlösung. Am Stand in München präsentiert Gugelfuss darüber hinaus neue Feinstruktur-Oberflächen für Kunststofffenster, die langfristig ins Programm aufgenommen werden.

Bei den Balkon- und Hebe-Schiebetüren stehen die barrierefreien Systeme mit neuer Systembodenschwelle im Fokus. Die Designvariante Deluxe XL besticht laut Hersteller dabei mit einem hohen Glasanteil und einem schlanken Festflügel. Die Rahmenkonstruktion ist fast vollständig überputzbar, so dass sich nahezu rahmenlose Außenansichten realisieren lassen. "Mit unserer neuen Systembodenschwelle machen wir Schluss mit Stolperfallen bei den Hebe-Schiebe-Türen und den Balkontüren", sagt Martin Gugelfuß, ebenfalls Geschäftsführer der Gugelfuss GmbH.

Eine weitere Neuheit von Gugelfuss auf der Bau: Wer lüften will, kann das bei den Gugelfuss-Hebe-Schiebe-Türen jetzt auch bei geschlossener Tür. Möglich macht es ein vollintegrierter Lüftungsflügel, der sich öffnen lässt wie ein Fenster.

Dass eine schöne Optik nicht zulasten der Sicherheit gehen muss, dass beweist Gugelfuss nach eigenen Angaben mit Absturzsicherungen, die ab sofort in die Führungsschienen integriert sind. Das sorgt für schmale Ansichten, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen.

"Wir zeigen in München ganz bewusst die ganze Vielfalt an Ausstattungsvarianten und unterschiedlichen Materialien. Bei uns gibt es eben mehr als Fenster. Schließlich bieten wir die ganze Bandbreite und die umfasst auch die wichtigen Bereiche wie den optimalen Sicht- und Sonnenschutz, aber auch Fensterbänke oder perfekte Lösungen für den Insektenschutz", so Anton Gugelfuss.