Durch die mechanisch funktionierende GripFit-Technologie lässt sich die HECO-TOPIX-plus selbst in Edelstahl einhändig auf dem Holz ansetzen und verarbeiten. Foto: Heco

Schramberg (ABZ). – Heco hat im August 2020 die Holzbauschraube HECO-TOPIX-plus herausgebracht. Dabei wurden im ersten Schritt auch die T-Drive Antriebsgrößen in den Durchmessern 3,5 bis 6 mm harmonisiert. "Die richtige Antriebsgröße ist im Segment T-Drive eine Glaubensfrage", so Jakob Braun, Produktmanager bei Heco-Schrauben. "Es gibt hier viele unterschiedliche Gewohnheiten und Präferenzen, die teilweise regional sind, teilweise aber auch in persönlichen Erfahrungen gründen". Deshalb hat der Schwarzwälder Schraubenhersteller sein Sortiment erweitert und bieten die HECO-TOPIX-plus ab sofort zusätzlich als Senkkopfschraube mit Frästaschen in der Antriebsgröße HD-25 für die Durchmesser 4,5 bis 6 mm.

Hinzu kommt die Timber-Construction-Screw TCS im Durchmesser 5 mm mit einem 60° Senkkopf mit Fräsrippen und einem HECO-Drive HD-30. Das neue Antriebskonzept HECO-Drive basiert auf dem T-Drive. Dabei sind der Antrieb in der Schraube sowie der leicht konische Bit exakt aufeinander abgestimmt. Die Fertigung von Schraube und Bit unterliegt dabei engen Toleranzen und verlangt eine hohe Präzision. Sofern Schrauben mit HECO-Drive-Antrieb und HECO-Drive-Bits zusammen verwendet werden, garantiert Heco dabei den GripFit-Effekt. Im Gegensatz zu Standard T-Drive-Antrieben wackelt die Schraube nicht, was das Ansetzen und Arbeiten ebenfalls erleichtert. Da es sich aber letztlich um eine Variante des T-Drive handelt, ist der HECO-Drive in alle Richtungen kompatibel:

Die Schrauben können mit normalen T-Drive-Bits angetrieben werden, der Bit kann auch für Schrauben mit normalen T-Drive-Antrieben genutzt werden.

Neben den Sortimentserweiterungen mit Blick auf variable Antriebsgrößen bietet Heco jetzt zusätzlich auch Beschlagschrauben im Durchmesser 3,5 mm an. Der Kopfdurchmesser ist auf Beschlagmontagen optimiert und garantiert Heco zufolge optimale Passgenauigkeit in Standard-Beschlägen mit 90° Senkung.