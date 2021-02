Rottenbuch (ABZ). – Neue Baustelle, neue Herausforderungen – diesmal im ehemaligen Kloster Rottenbuch im gleichnamigen Ort. Das ursprünglich in den Jahren 1750 bis 1753 als Brauhaus des Klosters Rottenbuch gebaute Gebäude wird seit den 1960er Jahren von schulischen Einrichtungen genutzt, seit 2010 unter der Leitung der Regens-Wagner-Stiftung.

Zwei Wochen, kurz vor Fertigstellung der fast zwei Jahre andauernden Sanierung des Gebäudes, die im September 2016 begann, kam es zum Großbrand. Der fertig sanierte Dachstuhl wurde zerstört und das historische Gebäude bis zum Erdgeschoss von Löschwasser beschädigt. Infolgedessen musste das zerstörte Dachgeschoss aufgrund von Einsturzgefahr abgerissen werden.

Der Brand warf das komplette Sanierungsprojekt wieder zurück. Die Schäden des Brandes erforderten einen neuen Sanierungsplan, um eine möglichst zügige Inbetriebnahme des Unterrichts an den Schulen wieder zu ermöglichen. Bei der Einrüstung des 20 m hohen Gebäudes setzte man auf das Know-how von Gerüstbau und -verleih Seyfert aus Gornau.

Der Plan: die Brandschäden an Fassade und Dach Schritt für Schritt anzugehen. Zunächst folgte der Aufbau eines Notdachstuhls in Holzbauweise, nach in etwa einem halben Jahr begannen dann die Gerüstbauarbeiten zur Wiederherstellung des Objektes. Bei den Arbeiten setzte Gerüstbau und -verleih Seyfert auf Lösungen aus dem Hause Altrad plettac assco. Die Lage am Alpenrand (770 m über NN) sowie starke Witterung setzten hohe Maßstäbe an das Sanierungsprojekt. Für einen reibungslosen Ablauf, auch in den kalten Monaten, kam auf einer Fläche von rund 1660 m² das Wetterschutzdach plettac 75 mit schwenkbarem Firststück und besonderer Verankerung auf dem gesamten Dach zum Tragen. Dieses bietet nicht nur den Vorteil einer ebenerdigen, schnellen und zugleich sicheren Vormontage flachliegend am Boden ohne zusätzliche Hilfsgerüste und einen Aufstieg zum First, sondern ermöglicht auch das sichere Arbeiten und minimiert teure Kraneinsatzzeiten.

Neben der Flexibilität ist die Sicherheit einer Baustelle und der dort arbeitenden Gerüstmonteure immer oberstes Gebot. So auch bei diesem Baustellenprojekt: Unter anderem das regelmäßige Öffnen des Wetterschutzdachs zur Materialbeschickung erforderte ein sicheres und kompromissloses System. So wurden zu Sicherungszwecken Druckplatten mit Ringmuttern als Anschlagpunkte auf der gesamten Dachfläche vorgesehen. Bei einer maximalen Standhöhe von 22 m besteht auf diese Weise für die Einsatzkräfte bei der Dachmontage eine gute Sicherungsmöglichkeit.