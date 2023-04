Brüggen/Aalborg (ABZ). – Ein klares Bekenntnis zur engen Partnerschaft mit Akteuren der Baubranche auch in herausfordernden Zeiten – unter dieses Motto lässt sich der Auftritt von Randers Tegl und Laumans auf der diesjährigen BAU in München stellen (Halle A4, Stand 127).

Ein Wohnobjekt mit Ziegel TIEFA XLTOP in Altfarben. Foto: Laumans

Vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten rechnen die Standbetreiber vor allem mit einem verstärkten Interesse rund um die Themen Sanierung und Ausbau. "Doch natürlich können wir auch mit zahlreichen spannenden Neubauprojekten aufwarten", betont Gerald Laumans, Geschäftsführer der Gebr. Laumans GmbH & Co. KG in Brüggen (Kreis Viersen). "In unsicheren Zeiten setzen Bauherren, Architekten und Investoren ganz besonders auf bewährte Qualität sowie auf zeitlos-moderne Formen und Farben", ergänzt sein Kollege Thomas Piper, Geschäftsführer der Randers Tegl A/S mit Sitz im dänischen Aalborg.

Zu den Neuheiten auf dem gemeinsamen Messestand gehören unter anderem die Verblender RT 163 und 165 aus der Premium-Serie ULTIMA. Hierbei handelt es sich um sogenannte Wasserstrichziegel in einem exklusiven Format von 468 x 108 x 38 mm. Die Ultima-Länge entspricht zwei Ziegeln im dänischen Normalformat mit einer Zwischenfuge. "Diese Abmessungen erzeugen einen einzigartigen Ausdruck im fertigen Mauerwerk", erklärt Thomas Piper. Während 163 für sandige Farbtöne steht, besticht 165 durch graue Eleganz. Bei der Serie RT 537 Poseidon, ebenfalls in München zu sehen, sorgen rötliche "Spezialfarben" für den Hingucker-Effekt. "Um diesen besonderen Ausdruck zu erreichen, ist ein längerer und aufwändiger Produktionsprozess erforderlich", sagt der Randers Tegl-Geschäftsführer.

Laumans wird seine bewährte Produktpalette präsentieren und erstmalig für den Flachdachziegel TIEFA XLTOP ein neues Tondunstrohr-System vorstellen. Damit reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Wunsch nach stetig optimierten Detaillösungen. "Durch unseren engen Kontakt ins Dachdeckerhandwerk wissen wir, dass eine hohe Nachfrage nach verlässlichen Lösungen für die Entlüftung von Badezimmern, Toiletten und Dunstabzugshauben in Küchen besteht", so Gerald Laumans.

Bereits zum dritten Mal in Folge präsentieren sich die beiden Marken Randers Tegl und Laumans gemeinsam auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Die Verblender im weltweit geschätzten skandinavischen Design und die Premium-Dachziegel vom Niederrhein bilden eine perfekte Symbiose. Dabei besteht die gemeinsame Klammer nicht allein aus dem natürlichen Rohstoff Ton. "Unsere Marken verbindet auch eine jeweils lange Firmentradition", sagt Thomas Piper. 1911 erwarb der 27-jährige Ingenieur Carl Theodor Piper eine Ziegelei im dänischen Viborg. Die Wurzeln von Laumans nahe der niederländischen Grenze reichen sogar bis ins Jahr 1896. Seit 2004 gehen die Unternehmen gemeinsame Wege. "So können wir die komplette, hochwertige Gebäude-Außenhaut bieten – aus Keramik und aus einer Hand", sagt Gerald Laumans.