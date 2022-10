Limburg (ABZ). – Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr die Moba Mobile Automation AG. Als nach eigenem Bekunden weltweit anerkannter Experte in der Automatisierungstechnik kann sie nunmehr auf 50 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Die große 50-Jahre-Feier fand auf dem Gelände des Hauptsitzes in Limburg statt. Mit nahezu 900 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt, steht Moba für internationales Wachstum und führende Produkte. Nachhaltigkeit und Fairness hat sich Moba dabei ebenso auf die Fahnen geschrieben wie das Ziel, Innovationen stetig voranzutreiben, beschreibt sich das Unternehmen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist für dieses die Teilnahme an der bauma 2022 Ende Oktober.

Die Moba Mobile Automation AG hat sich in den letzten 50 Jahren aus der Garage hinaus zum Global Player mit mehr als 900 Mitarbeitenden weltweit entwickelt, erinnern sich die Verantwortlichen. Seit der Gründung als Ingenieurbüro 1972 habe sich das Unternehmen als Technologieexperte und Innovationstreiber fest im Markt etabliert. Ihre Automatisierungslösungen für Maschinen in rauen Umgebungen würden immer wieder eine Vorreiterrolle einnehmen.

Passend zum Jubiläumsjahr präsentiert Moba auf der diesjährigen bauma ihr neues System Super-Ski für Asphaltfertiger. Ausgehend von der in den 1990er-Jahren entwickelten MOBA-matic bietet dieses System laut Hersteller noch höhere Einbauqualität. In Kombination mit weiteren Systemen wie das Walzensystem MCA oder PAVE-TM, bereite die Moba schon heute den Weg für die vernetzte Baustelle der Zukunft. Autonome Systeme erhöhen die Sicherheit auf der Baustelle erheblich und ermöglichen es Gefahrenbereiche zu eliminieren. Mit ihren Entwicklungen trage die Moba Mobile Automation AG nun seit 50 Jahren zu mehr Qualität sowie Prozesssicherheit und -optimierung im Straßenbau bei.

Ein weiteres Jubiläum feiert der Niederlassung in Dresden mit ihrem 30-jährigen Bestehen im Entsorgungsmarkt. Mit ihren ersten mobilen Wäge- und Identifikationstechnologien war die Moba Mobile Automation AG Vorreiter und engagiert sich bis heute in globalen Projekten zur Reduzierung von kommunalem Abfall, beschreibt sich das Unternehmen. Telematik und Wiegelösungen ermöglichen eine verursachergerechte Abrechnung, was den Verbrauchern und der Umwelt gleichermaßen zugutekommt, denn so wird Abfall dort vermieden, wo er entsteht. Gepaart mit intelligenter Cloud und Softwarelösungen treibe Moba Dresden das internationale angestrebte Zukunftskonzept der Smart City maßgeblich voran. Auf der bauma zeigt sich die AG an Stand A2.237.