Der Schachtrahmenheber in Aktion. Foto: Nadler

In sechs parallelen Vortragsreihen referieren rund 150 Fachpersonen zu aktuellen Themen rund um den erdverlegten Rohrleitungsbau. 440 Aussteller präsentieren sich im Innen- und Außenbereich der Weser-Ems-Hallen Oldenburg.



Die Nadler Straßentechnik GmbH (Nadler) ist zum zweiten Mal als Aussteller auf dem iro dabei. Die Firma präsentiert Baustoffe und Verarbeitungsgeräte rund um die Themen Schachtrahmenregulierung und Fugenvergusstechnik.

Aus dem Sortiment zur Schachtrahmenregulierung stellt Nadler den Schachtrahmenheber Schachtmeister vor. Mit dem Schachtmeister 4.3 mit Motorhydraulik kann der Schachtrahmen im Neubau direkt durch die Decke beziehungsweise bei der Schachtsanierung auf Niveau gezogen werden.

Weiterhin zeigt Nadler unter anderem eine Luftmantelschalung zum Vergießen von Ringspalten bei der Schachtrahmenregulierung, Anti-Klapper-Pads sowie weitere Materialien für die Schachtsanierung.

Von der Heißluftlanze über Vergusskocher bis hin zum Abstreumaterial – Nadler ist Vollanbieter im Bereich Fugen- und Rissevergusstechnik.

Am Nadler-Stand können sich Interessierte beraten lassen, wie sie ihre Aufgaben rund ums Herstellen und Vergießen von Fugen und um die Sanierung von Rissen bestmöglich und nachhaltig erfüllen. Zu finden ist Nadler auf dem iro in Halle 2 am Stand A1.10.