Die Einblasdämmung erfolgt über Bohrlöcher im Mauerwerk, wodurch das Dämmmaterial in den Hohlraum eingeblasen wird. Foto: Sumteq

Dieser innovative Dämmstoff aus der Insute-Produktlinie ist speziell für die nachträgliche Kerndämmung von Altbauten und zweischaligen Mauerwerken konzipiert, erklärt der Hersteller.

Die Einblasdämmung erfolgt über Bohrlöcher im Mauerwerk, wodurch das Dämmmaterial in den Hohlraum eingeblasen wird. Diese Methode ermöglicht es, Gebäude innerhalb eines Tages zu dämmen, ohne die bestehende Fassade zu verändern. Besonders bemerkenswert ist, so das Unternehmen, die kleine Korngröße von Insute 25-pro, die es erlaubt, selbst Hohlräume mit einer Breite von weniger als vier Zentimetern effektiv zu isolieren, was es auch ideal für bereits teilgedämmte Kavitäten macht.

Insute 25-pro überzeugt demnach durch seine hydrophobe und offenporige Struktur, die das Material wasserundurchlässig und gleichzeitig diffusionsoffen macht, was für eine effektive Feuchtigkeitsregulation sorgt, heißt es seitens des Unternehmens. Dank der speziellen Partikelgröße biete das Material eine außergewöhnliche Rieselfähigkeit, die es ermögliche, anspruchsvolle Kavitäten effizient zu füllen und Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem verringert sich die Anzahl der erforderlichen Bohrlöcher, was den Dämmprozess beschleunigt. Der Dämmstoff ist staubfrei und lässt sich mühelos verarbeiten.

Nachträgliche Dämmung bei Erhalt der Fassade und des Wohnraums ist ein bedeutendes Anliegen in den Niederlanden. Daher hat Sumteq vor einigen Jahren mit einem niederländischen Partner die Entwicklung eines innovativen Einblasdämmstoffes initiiert. Anfang dieses Jahres startete auch die Einführung auf dem deutschen Markt, gefolgt von ersten größeren Projekten in beiden Ländern.

Kürzlich überzeugte Insute 25-pro bei einem Projekt in Süddeutschland. Der Hochleistungsdämmstoff wurde zur nachträglichen Kerndämmung einer Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert eingesetzt und erwies sich als geeignete Lösung. Insute 25-pro wurde über Bohrlöcher im Innenraum in den schmalen Hohlraum des Mauerwerks eingeblasen. Trotz zahlreicher Störstellen wurde das Gebäude effizient gedämmt und die historische Fassade blieb erhalten.



Ein Blick in den Wandhohlraum. Foto: Sumteq

Die Dämmfähigkeit von Insute 25-Pro beruht auf einer Materialtechnologie, die von der Sumteq GmbH entwickelt wurde. Die Porengröße von Insute 25-Pro ist 1000-mal kleiner als die von herkömmlichen Schaumstoffen wie beispielsweise EPS. Der aus der ultrafeinen Struktur resultierende Effekt besteht darin, dass die Luftmoleküle unterhalb einer bestimmten Porengröße häufiger mit den Materialstegen zwischen den Poren kollidieren als mit anderen Luftmolekülen in den Poren. So wird der gerichtete Wärmestrom verhindert und eine exzellente Wärmedämmung erzielt, erklärt der Hersteller.

Die Produktlinie Insute wurde als Hochleistungsdämmstoff entwickelt und findet unter anderem auch Anwendung in der Herstellung von Dämmputzen und Dämmestrichen. Insute bietet nach Unternehmensangaben eine etwa 50 % bessere Dämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen Produkten und trägt zur Einsparung von Energie und Ressourcen bei. Dies ist im Bausektor besonders wichtig, da allein in Europa 40 % des Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen. Ein besonderes Merkmal der Insute-Produktlinie ist ihre Wiederverwendbarkeit. Insute 25-pro lässt sich aus doppelschaligen Mauerwerken absaugen und erneut einsetzen, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Beim Rückbau von Gebäuden wird das Material aus Dämmputzen wiedergewonnen und erneut verwendet.

Von der Produktion ohne Treibmittelemission über den klimaeffizienten Einsatz bis hin zum Recycling und der Wiederverwendung der Produkte legt Sumteq nach eigenen Angaben höchsten Wert auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

Aufgrund dieser Merkmale haben die Insute-Produkte einen geringen CO2-Fußabdruck. Mit seinen nachhaltigen Eigenschaften vereint Insute die Energieeinsparung von Gebäuden mit einem umweltfreundlichen Herstellungsprozess, teilt das Unternehmen mit.

Neben Hochleistungsdämmstoffen bietet das Unternehmen auch weitere Schaumkunststoff-Produkte mit ultrafeinen Porenstrukturen an, die als effiziente und leistungsfähige Trägermaterialien oder Mikrokapseln eingesetzt werden.

Die vielseitigen Produkte finden laut Hersteller in verschiedenen Bauprodukten, unter anderem in Farben, Lacken, Coatings sowie Kleb- und Dichtstoffen, Anwendung. Dank ihrer offenporigen Struktur und den starken Kapillarkräften ermöglichen die Produkte eine sichere Bindung von Flüssigkeiten in Sekundenschnelle, die dann in trockener Form ("Dry Liquid") Produktmischungen und Formulierungen zugegeben werden können.