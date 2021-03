Waltenhofen (ABZ). – Ein Top-Sonnenschutz und ein Plus an Energieeffizienz an einer außergewöhnlichen Fassade mit Ganzglasecken: Um beim Bau eines Einfamilienhauses in Waltenhofen im Oberallgäu diese Anforderungen optimal erfüllen zu können, setzte die Architektin Christiane Maucher den passivhauszertifizierten Jalousiekasten des Dämmstoffspezialisten Joma ein.

Diese Systemkomponente des Unterallgäuer Qualitätsherstellers kann individuell an die Gebäudearchitektur angepasst werden und wird direkt in die Dämmebene des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) integriert. Dies verhindert, dass sich Wärmebrücken bilden. Zusätzlich sind im WDVS des Einfamilienhauses Joma-Dämmplatten verbaut, die den Herstellerangaben zufolge eine sehr gute Wärmedämmung bieten.

Für die Bauherren hat Christiane Maucher von architektur + raum in Kempten eine Betonkonstruktion mit Vollwärmeschutz und 250 m² Wohnfläche entworfen, die außergewöhnlich gestaltet ist. Es ist an einem Hang gebaut. Im Untergeschoss des Einfamilienhauses befinden sich der Eingangsbereich und die Garage. Das L-förmige Erdgeschoss ist in Wohnen, Kochen und Schlafen aufgeteilt, im Obergeschoss gibt es weitere Zimmer und eine Dachterrasse. Durch diese Aufteilung ergibt sich ein halboffener Innenhof, der von der Fensterfront des Gebäudes umrahmt wird.

"Bei einem so hohen Glasanteil spielte bei der Planung und Ausführung des Einfamilienhauses natürlich der Sonnenschutz eine große Rolle", sagt Christiane Maucher. Zugleich sollte die Technik zur Verschattung der Fenster nicht sichtbar sein, aber auch an den Ganzglasecken angebracht werden können. "Mit den maßgefertigten Jalousiekästen von Joma konnten wir diese Ansprüche einwandfrei erfüllen", so Maucher.