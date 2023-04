Karlsruhe (ABZ). – Die Messe Karlsruhe hat vor Kurzem das Rahmenprogramm zu den Demonstrationsmessen RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE (RATL) vorgestellt, die vom 27. bis 29. April 2023 stattfinden. Deutschland liegt laut einem aktuellen Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau mit einer Recyclingquote von mehr als 90 Prozent bei mineralischen Bauabfällen weit über der europäischen Vorgabe von 70 Prozent, wie die Messegesellschaft berichtet. Das lasse sich noch steigern, und zwar auf eine gleichermaßen nachhaltige wie einträgliche Weise für alle Beteiligten in den betroffenen Wertschöpfungsbereichen.

Stand der Technik widerspiegeln



Mit ihrem Produktangebot sollen die Messen den Stand der Technik beim Wirtschaften mit Recycling-Baustoffen im Infrastrukturbau widerspiegeln. Auf mehr als 90.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, davon 95 Prozent im Freigelände, widmen sich zahlreiche Demonstrationen mit maschinenseitigen Lösungen diesem Themenschwerpunkt. Die Besuchenden erleben Maschinen in Aktion, dem Live-Charakter der Messe entsprechend, auf über zwei Dritteln der Standfläche der 240 Ausstellern und im Rahmen von fünf Aktionsflächen und Musterbaustellen.

Das Unternehmen Ammann Verdichtung nimmt das Motto der RATL laut eigenen Angaben wörtlich und präsentiert dem Fachpublikum seine neuesten Maschinen auf zwei Demoflächen aktiv im Einsatz. Auf der Demofläche "Elektromobilität im Kompakt- und GaLaBau" zeigen die leichten elektrischen Verdichter von Ammann ihr Können. Auf der Musterbaustelle Tief- und Straßenbau kommt der kleinste Walzenzug von Ammann zum Einsatz. An seinem Messestand im Freigelände zeigt der Hersteller die gesamte Bandbreite der leichten Verdichtung.

Der Ausrüster Bagela gibt mobile Asphaltaufbereitung in Reinform eine Plattform: Seine anhängermobilen, mit Heizöl betriebenen Asphaltrecycler können aus Ausbruch- oder Fräsmaterial direkt auf der Baustelle bis zu 10 t Heißmischgut pro Stunde herstellen, das für eine hochwertige Asphalttragschicht verwendet werden kann. Dynapac demonstriert – in Kombination mit einem Beschicker – einen umweltgerechten und wirtschaftlichen Asphalt-Straßenfertiger mit gasbeheizter Einbaubohle und effizienter Rauchabsaugung. Mit dem installierten Nivelliersystem MOBA-Matic von Moba kann jederzeit die exakte Höhe und Neigung der Bohle gemessen und an den Untergrund angepasst werden. So entsteht eine absolut ebenmäßige Asphaltschicht. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH (STM) richtet auf ihrem Messestand eine Vorführstraße ein, welche die Möglichkeiten zur Straßensanierung verdeutlichen soll. Zudem werden Einbauprodukte wie etwa Kaltmischgut als Sanierungsoption gezeigt. Als Demo-Highlight wird STM sein Produkt "Gussasphalt" live vorführen.

Musterbaustelle



Wie moderne Maschinen und Prozesse beim Infrastrukturbau ineinandergreifen, wird während der drei RATL-Messetage auf einer gemeinsam mit dem VDBUM installierten, großflächigen Musterbaustelle mit Themenfokus "Tief- und Straßenbau" im Ausstellungsbereich der TiefbauLIVE im Rahmen von zwei Live-Shows pro Messetag gezeigt. Besuchende aus diesen Bereichen des Bauwesens können hier Maschinen, Fahrzeuge und Systeme direkt vergleichen und die technischen Lösungen finden, die ihren Anforderungen im Tief- und Straßenbau bestmöglich gerecht werden – vom rationellen Erdaushub über den Umschlag und Transport von Aushubmaterial sowie die 3D-gesteuerte Planumserstellung und den Asphalteinbau bis zur Verdichtung inklusive flächendeckender Verdichtungskontrolle. Die Vorführung der vorgestellten Technologien erfolgt im Austausch zwischen dem VDBUM und Vertretern der teilnehmenden Ausstellenden Ammann Verdichtung, Bergmann Maschinenbau, Dynapac, Hermann Paus, Hoch Baumaschinen, Hydrema, Kemroc, Moba, der Nagel-Gruppe, und Schlüter Baumaschinen.

Vertreter aus Politik, Bau- und Abbruchwirtschaft sowie der Zulieferindustrie haben zudem ihre Teilnahme an einem Branchen-Talk zugesagt, der laut Messe Karlsruhe aktuelle Fragen rund um Ersatzbaustoffe und Herausforderungen bei Genehmigungsverfahren im Transportwesen aufgreift. Zum Branchen-Talk zu den Themen "Warum Genehmigungsprozesse von Schwertransporten den Baustellenbetrieb gefährden" und "Ersatzbaustoffe – Die Zukunft im Straßenbau?" treffen sich die Teilnehmer am zweiten Messetag im Sonderschaubereich der Jobbörse im Freigelände.