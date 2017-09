09.09.2017 - 09:00 Schwerlastanhänger für Baumaschinen Dreiseitenkipper steht im Mittelpunkt

Gersthofen (ABZ). – Ein Spitzenangebot präsentiert Humbaur, einer der größten Anhängerhersteller in Europa, auf der NordBau in Neumünster. Bei diesem Branchentreffpunkt für Bauexperten im Norden zeigt der Anhänger-Profi aus Gersthofen, was er "drauf" hat: Auf einer Ausstellungsfläche von 250 m² im Freigelände West Stand W 117 werden die Titanen unter den Anhängern präsentiert....