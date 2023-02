Zoomlion will Wachstum vorantreiben

Die Lieferung sei Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Zoomlion und soll eine solide Grundlage für die Bemühungen des Unternehmens bilden, seine Kernwettbewerbsfähigkeit bis 2023 zu verbessern. Der weltweite Auftragseingang von Zoomlion für Krantechnik wachse rasant, so das Unternehmen. Zoomlion hat 2022 die neue R-Generation von Turmdrehkränen vorgestellt und will 2023 die Digitalisierung und intelligente Entwicklung vorantreiben. Die Betonmaschinen von Zoomlion, darunter Langarm-Pumpenwagen und Dosieranlagen, standen auch 2022 an erster Stelle des Absatzvolumens im Inland, so der Hersteller. 2023 will der Hersteller die Herstellung von Pumpenwagen der Serie "Lingyun", von Lkw-montierten Pumpen der Serie "Kunpeng" und weiteren Produkten beschleunigen.

