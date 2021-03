Kamp-Lintfort (ABZ). – Wenn von hoher Dämmwirkung die Rede ist, denken viele Menschen noch immer an dicke Schichten aus Dämmplatten, an kompliziertes Anbringen von Dämm-Material oder an die Tatsache, dass es bei erhaltenswerten alten Gebäuden und im Denkmalschutz kaum möglich ist, eine funktionierende Dämmung anzubringen, ohne die Gesamtwirkung des Gebäudes zu zerstören.



Ebenso spielen Themen wie die Erfüllung des Mindestwärmeschutzes, Brandschutz, Verarbeitungsmöglichkeiten und auch Umweltschutz mit in die Entscheidung für die angestrebte Form einer Sanierung und damit der Auswahl der Dämmung hinein.



Eine Möglichkeit, alle diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen, bietet der Cerabran Aeroputz, den der Hersteller Proceram GmbH & Co. KG gemeinsam mit dem Forschungspartner Fraunhofer Institut Umsicht entwickelt hat: Gründer und Geschäftsführer Christoph Dworatzyk erklärt: "Wir haben eine völlig neue Herangehensweise an das Thema Dämmung. Als Bindemittel verwenden wir Ressourcen wie Kalk und Sand, Werkstoffe, die schon immer in der Bauwirtschaft vorhanden waren. Diese sind nicht nur bewährt, sondern auch Ressourcen- und Umweltschonend.



Mit unserem Füllstoff Aerogel erhält der Putz erst seine Funktion: Er dämmt auch bei geringer Aufbringungsdichte besonders gut." In der Tat sei dieser mineralische Hochleistungsdämmputz rekordverdächtig hoch wärmedämmend: Er wird fugenlos angebracht und erreicht einen Wärmeleitwert von 0,027 W/mK. Darüber hinaus ist er nach DIN 183501-1 nicht brennbar und erfüllt somit die Brandschutzklasse A1. Weiterhin bringt er nicht nur wenig Gewicht mit, sondern ist auch angenehm manuell und maschinell zu verarbeiten.



Der Mindestwärmeschutz wird bereits bei einer sehr geringen Schichtstärke von etwa 20 mm erreicht, sodass der Putz auch für Mischmauerwerk und problematische Untergründe geeignet ist, wie sie oft in älteren Gebäuden vorkommen, teilt der Hersteller mit. Der hohe Kalkanteil sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima, die hohe Diffusionsfähigkeit dafür, dass Feuchtigkeit schnell nach außen abgeleitet wird. Bei all diesen Vorteilen kommt der Cerabran-Aerogel-Dämmputz ohne Biozide, Kunststoff oder andere Stoffe aus, die später einmal aufwändig entsorgt werden müssten, er ist somit rein mineralisch und umweltfreundlich.



Um zu verstehen, warum der Dämmputz so gut funktioniert, ist es wichtig zu wissen, dass die so genannten Aerogele wichtigster funktioneller Bestandteil des Putzes sind. Bei Aerogelen handelt es sich um hochporöse Festkörper auf Basis von amorphem Siliziumdioxid, die bis zu 98 % aus Luft bestehen. Sie gelten weltweit als leichtester und am besten dämmender Feststoff. Dadurch, dass Aerogele eine besonders poröse Gefügestruktur haben, können sie einzelne Luftmoleküle in ihren Poren einschließen. Auf diese Weise wird die Wärmeübertragung massiv eingeschränkt, sodass Aerogel als hervorragender Dämmstoff mit einer sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit wirkt.



Der Cerabran-Aerogel-Dämmputz ist für den Innen- und Außenbereich von Alt- und Neubauten geeignet. Er stellt besonders dann eine attraktive Alternative dar, wenn wenig Platz für einen dicken Schichtaufbau zur Verfügung steht oder auch der Außeneindruck eines Gebäudes nicht verändert werden soll. Aus diesem Grund ist der Putz auch bereits von Denkmalbehörden in ganz Deutschland für den Einsatz zur Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden freigegeben worden.