Holzbauern sowie Architekten und Holzbauplanern können sich während der Bau am Stand von James Hardie in Halle A 2/Stand 310 über die Planung und Erstellung von Hybridbauten im urbanen Holzbau mit fermacell Gipsfaser-Platten informieren.

Duisburg (ABZ). – Erstmals präsentieren sich fermacell und Aestuver zur Bau in Halle A 2/Stand 310 als Teil der James Hardie Gruppe. Architekten, Planer sowie Holz- und Trockenbauer können sich damit nicht nur über Lösungen mit den bewährten fermacell Gipsfaser-Platten für den Innenausbau oder über Brandschutzlösungen für internationale Infrastrukturprojekte mit Aestuver informieren, sondern auch über die Vorteile von HardiePlank Fassadenbekleidungen aus Faserzement gegenüber herkömmlichen Fassadensystemen. Wichtiges Thema am Messestand ist außerdem das Angebot an unterstützenden online-Tools, das kontinuierlich ausgebaut wird. Zur Messe wird ein digitaler Fassadenkonfigurator vorgestellt. Seit April gehört fermacell offiziell zur James Hardie Gruppe. James Hardie ist ein weltweit führender Faserzementhersteller, der eine breite Palette an Lösungen für Anwendungen sowohl in Innenräumen als auch für Außenwandbekleidungen herstellt sowie Paneele für Außenwandbekleidungen und Trägerplatten. Der 1880 in Australien gegründete Baustoff-Konzern verfügt über enorm starke Marktpositionen in den USA, Australien, Neuseeland sowie den Philippinen. Gemeinsam mit fermacell, einem der europäischen Marktführer für hochwertige Gipsfaser- und zementgebundenen Platten, will der internationale Marktführer jetzt Synergien nutzen und sein Europa-Geschäft mit high performance building boards für Innenanwendungen und Fassaden weiter ausbauen um im europäischen Markt nachhaltig zu wachsen.

Schwerpunkt am Messestand werden Faserzementlösungen für die Fassade sein. Im Mittelpunkt stehen dabei die HardiePlank und HardiePanel Fassadenbekleidungen, die sich laut Unternehmen als Alternativen zu herkömmlichen Außenwandbekleidungen bewährt haben. Dabei sorgt die Kombination einer Fülle von Vorteilen für hohe Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Fassadensystemen. Die HardiePlank Fassadenbekleidung schützt vor Feuer, Feuchtigkeit, Schimmel und Schädlingen und ist auch bei extremen Umwelteinflüssen und Witterungsbedingungen unverwüstlich. Eine moderne Farbpalette mit fünf ansprechenden Farbthemen sowie zwei verschiedene Oberflächendesigns eröffnen Planern und Architekten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Verarbeiter schätzten besonders Eigenschaften wie hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht, die eine schnelle, reibungslose und komplikations-freie Montage ermöglichen, so der Hersteller. Bauherren und Hausbesitzer profitierten zusätzlich von einem lichtbeständigen und pflegeleichten Finish mit dauerhaft leuchtenden Farben.

Moderne Lösungen für den Trocken- und Holzbau mit fermacell Gipsfaser-Platten runden das Portfolio ab. Im Fokus stehen dabei einlagige Wandkonstruktionen für den Trockenbau, die einfach sowie wirtschaftlich zu realisieren sind und entscheidende Vorteile bieten. So schneiden bereits einlagige fermacell Konstruktionen in den Disziplinen Schallschutz, Wohngesundheit, Feuerwiderstand und Statik mindestens gleichwertig, in den meisten Fällen sogar deutlich besser ab als Konstruktionen mit zweilagiger Beplankung aus Gipskarton. Darüber hinaus bietet sich Holzbauern sowie Architekten und Holzbauplanern mit fermacell Gipsfaser-Platten die Chance zur Profilierung bei der Planung und Erstellung von Hybridbauten und Aufstockungen für den urbanen Holzbau. Ein weiterer Schwerpunkt sind Brandschutzlösungen für internationale Infrastrukturobjekte mit Aestuver.

Vervollständigt wird der Messeauftritt durch die Präsentation neuer digitaler Lösungen, welche die Planung und Verarbeitung vereinfachen. So wird etwa derzeit ein digitaler Fassadenplaner entwickelt, der zur Messe vorgestellt wird. Hinzu kommen Videos, die sich mit den spezifischen Vorteilen von HardiePlank Fassadenbekleidungen aus Faserzement fermacell Gipsfaser-Platten sowie fermacell Trockenestrichen auseinandersetzen. Insgesamt erhalten Trockenbauer, Zimmerer, Architekten, Holzbaubetriebe, Baustoffhändler und Tragwerksplaner am Messestand einen umfassenden Überblick über das vielfältige Angebot an digitalen Service-Tools, die zur Unterstützung der täglichen Arbeit auf der Baustelle entwickelt wurden und konsequent ergänzt werden.