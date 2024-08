Marl (ABZ). – Das neueste Atlas-Modell165 W in der 17-Tonnen-Klasse arbeitet laut Hersteller zügig und leise, um den Untergrund für einen 2 km langen Fuß- und Radweg in Marl zu erstellen.

Der ATLAS 165 W mit Tiltrotator arbeitet laut Hersteller kraftvoll und höchst beweglich. Foto: Atlas

Der 4-Zylinder-Motor mit 105 kW/142,7 PS liefere enorm viel Kraft und sei trotzdem leise. In der Fahrerkabine hat man einen Geräuschpegel von 69 dB(A). Für das Hydrauliksystem liefert er die Voraussetzung, um 350 bar Betriebsdruck zu erzeugen mit einer maximalen Fördermenge von 234 l auch für drei zusätzliche Hydraulikkreisläufe.

Ausgerüstet mit hydraulischem Schnellwechsler und Tiltrotator kann der 165 W die passenden Anbaugeräte aufnehmen und sie in die passende Arbeitsposition bringen. Nicht der Bagger muss sich immer wieder in eine neue Position bringen, sondern der Löffel wird so gedreht oder geschwenkt, dass passgenau gearbeitet werden kann. Der ATLAS165 W hat einen Schwenkradius von 2,24 m. Das ist nach Unternehmensangaben der kleinste seiner Klasse. In Marl ist das von Bedeutung, weil der Weg von Bäumen gesäumt ist. Da der Platzbedarf des 165 W für Bewegungen sehr gering ist, sind Ausweichwege für die Arbeit nicht erforderlich. Besonders viel Augenmerk wurde nach Unternehmensangaben beim 165 W auf Sicherheit gelegt.

Die Rundumsicht ist bestens. Zudem gibt es serienmäßig für die rechte Seite und den Rückraum Kameras, die die Voraussetzung dafür schaffen, den Bagger sicher bewegen zu können. "Ich habe richtig viel Platz in der Kabine. Sogar eine Kühlbox ist eingebaut", sagt der Stammfahrer Sven Kwiatkowski zu seinem Wohnzimmer. Die Ansteuerung der Baggerfunktionen kann nun digital über den Wählbutton und das Display erfolgen. Es gibt zudem auch ein Bedienfeld, wo über Tastendruck direkte Befehle gegeben werden können. Genauso komfortabel ist das kontrastreich abbildende Display. Die Kühl-/Heizleistung der Klimaanlage ist einmalig gut. Und der Fahrersitz ergonomisch super.

Mit dem entsprechenden Verstellausleger kann der 165 W bis zu 9,45 m weit reichen. Auf 8 m Reichweite kann er noch über 3 t heben und bewegen. Die Standfestigkeit basiert auf der ausgefeilten Konstruktion des Unterwagens und kann durch das äußerst solide Planierschild unterstützt werden, erklärt der Hersteller. Auch für den notwendigen Service muss man nicht viel "Strecke machen". Alle relevanten Servicepunkte liegen nah beieinander und sind gut erreichbar. Das schafft mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Zudem gibt es ein optionales Telemetrie-System, das alle relevanten Daten der Maschine erfasst.

Der Atlas-Bagger gehört nun zum Maschinenpark der Scheidtmann GmbH. Sie wurde 1910 gegründet. Über die vielen Jahre entwickelte sie sich zu einer Firma, die im GaLaBau ihre Leistungen anbietet. Dazu gehört der klassische Landschaftsbau, Service, Wohnumfeld-Bau sowie das Bauen von Swimmingpools und Außenküchen. Ein umfangreicher Maschinenpark mit 70 Baggern, Ladern, Lkw und andere sowie 140 Mitarbeitern macht gutes Arbeiten möglich. Dazu gehört auch ein Gesundheits- und Arbeitssicherheits- Konzept. Die Mitarbeiter zum Beispiel durch Physiotherapie-Angebote fit halten, ist Teil dieses Konzeptes. Regional bietet die Firma Scheidtmann im gesamten Ruhrgebiet ihre Leistungen an.

Maschinentechnisch betreut wird die Scheidtmann GmbH von der Firma Tecklenborg mit Hauptsitz in Werne. An insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen wird Beratung und Service geleistet. Sowohl bei Kauf wie auch bei Miete. Über 100 Fachleute stehen den Kunden zur Verfügung. Die Tecklenborg-Gruppe ist spezialisiert auf Baumaschinen, Fahrzeugtechnik, Gabelstapler, Kabel- und Ziehtechnik sowie Umschlagmaschinen. "Was mir gut gefällt, ist der schnelle Service von Tecklenborg. Das hilft im Baualltag sehr", sagt Kwiatkowski.

Sowohl im Gesamtkonzept als auch in Details ist der ATLAS 165 W laut Hersteller gut durchdacht. Zum Beispiel könne durch die automatische Arbeitsbremse nach dem Anhalten sofort mit der Arbeit begonnen werden. Betriebsbremse und Achsblockierung werden automatisch aktiviert, sobald die Maschine stillsteht. Praktisch ist, dass der Batteriehauptschalter in der Kabine ist. Aufstieg und Kabinenboden sind rutschfest ausgelegt. Das sorgt schon beim Start für Sicherheit. Ungeteilte Seitenscheiben und tiefgezogene Heckscheibe schaffen bessere Sicht. Die Anhängerkupplung macht es möglich, in einem Wagen alle benötigten Werkzeuge mitzuführen.