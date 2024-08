Mit der Cloudlösung Xsite MANAGE und der webbasierten CAD-Anwendung DESIGN-TOOL liefert MOBA nach eigenen Angaben ein Rundum-Sorglos-Paket. Abb.: Moba

Auf der Nordbau hat das Limburger Unternehmen neue Produktinnovationen im Gepäck.

Zweigeneigte Flächen: Mit neuer Funktionalität für Xsite EASY setzt MOBA im Einstiegssegment bei den Baggersteuerungen neue Maßstäbe.

Die digitale Baustelle wird immer präsenter: Mit der Cloudlösung Xsite MANAGE und der webbasierten CAD-Anwendung DESIGN-TOOL liefert MOBA nach eigenen Angaben ein Rundum-Sorglos-Paket.

Auch im Straßenbau, der Keimzelle der Moba: Die perfekte Ebenheit bei einfachem Handling mit dem SUPER-SKI wird nach Unternehmensangaben optimal ergänzt durch den LINE-READER und einer integrierten Schichtdickenmessung.

Die Vorteile der optischen und satellitengestützten Bauvermessung vereint in einem System: X-Pole von Geomax.

Die Baggersteuerung Xsite EASY ist der Einstieg in die Digitalisierung des Baggers. Ideal für Mini- und Kompaktbagger, bietet Xsite EASY nach Herstellerangaben eine moderne Anzeige- und Bedieneinheit mit einfacher Nutzerführung. Das System reduziert Kontrollmessungen und Absteckungen, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt. Neu ist die Integration eines GNSS-Kompasses, mit dem auch die Herstellung von zweigeneigten Flächen möglich wird.

Für das 4. Quartal wird darüber hinaus die Integration des Schwenkbocks erwartet. Auch die "großen" Systeme aus der Xsite PRO-Familie werden zu sehen sein. Es wird eine neue Anzeige- und Bedieneinheit in Tablet-Format vorgestellt sowie die nächste Generation von Sensoren. Xsite MANAGE ist eine Cloudlösung für ein effizientes Management der Baustellendaten und ermöglicht die Übersicht und Verwaltung der Baumaschinen. Das beinhaltet sowohl die Übertragung von Plandaten auf die Maschinen als auch die Erfassung von As-Built-Punkten, die mit den Maschinen erstellt wurden.

Alle relevanten Daten können zentral gesammelt und ausgewertet werden, um die Effizienz und Produktivität Ihrer Baustellen zu optimieren. Das MOBA DESIGN-TOOL ist nach Unternehmensangaben eine Ergänzung dazu: Vom Auftraggeber gelieferte 2D-Daten können nutzbar gemacht werden für 3D-Maschinen. So werden die Baustellenabläufe vereinfacht und beschleunigt. Für die Kalkulation und Disposition stehen schon vor Projektbeginn präzise Daten zu Verfügung. Diese Lösung eignet sich vor Allem für Unternehmen ohne Erfahrung mit CAD-Lösungen oder der Erstellung digitaler Baustellenmodelle.



Das kontinuierliche Schichtdickenmesssystem PAVE-TM wurde integriert in den SUPER-SKI. Foto: Moba

Die MOBA Radladerwaage HLC-4000 ermöglicht eine Gewichtskontrolle direkt beim Verladevorgang. Highlight ist nach Unternehmensangaben die Tipp Off-Funktion, die es dem Fahrer erlaubt, Material aus der Schaufel abrieseln zu lassen, um das richtige Gewicht mit möglichst wenigen Ladespielen sicherzustellen.

In der Basisversion ist das Wägesystem als Ladeassistent verfügbar, in der erweiterten Handelsversion ist es mit Eichungsoption erhältlich. Beide Versionen können mit einer Cloud verbunden werden, wodurch alle relevanten Daten in Echtzeit einsehbar sind.

Seit seiner Einführung hat der SUPER-SKI neue Maßstäbe bei der Nivellierung im Asphalteinbau gesetzt. Das innovative Kompaktsystem integriert Mechanik und Sensorik in einem Bauteil und ist so kinderleicht und schnell zu montieren. Die 15 Ultraschall-Messungen auf den Untergrund sind noch gleichmäßiger über die gesamte Fertigerlänge verteilt, was die Ebenheit der Straßendecke weiter optimiert. Denn auch größere Unebenheiten oder Wellen werden perfekt ausgeglichen.

Sinnvolle Weiterentwicklung: Das kontinuierliche Schichtdickenmesssystem PAVE-TM wurde integriert in den SUPER-SKI, ein zusätzlicher Ultraschallsensor hinter der Bohle ist laut Hersteller nicht mehr notwendig. Die deutlich reduzierte Anzahl der Komponenten erleichtert den Aufbau des Systems deutlich. Auch auf ein Extra-Display kann verzichtet werden: Die Verarbeitung und Anzeige der Messwerte erfolgen nun in der bewährten MOBA-matic II. Lieferfähigkeit für das neue System ist angekündigt für das 4. Quartal.

Bei räumlich beschränkten Baustellen, wie beispielsweise Tunnel- oder Brückenbaustellen oder Einbauarbeiten, die direkt bis an Mauern heranreichen, bleibt oft kein Platz für seitlich an den Asphaltfertiger angebaute Nivelliersysteme. Mit dem LINE-READER bietet Moba eine perfekte Lösung: Dieser nimmt eine optische Referenzlinie ab, die auf der seitlich begrenzenden, senkrechten Fläche angebracht ist. So können auch unter beengten Verhältnissen präzise Nivellierungsarbeiten durchgeführt werden, heißt es seitens des Unternehmens. Die neue GeoMax X-Pole-Lösung kombiniert TPS- und GNSS-Messungen in einem System und nutzt so die Vorteile aus beiden Welten. Durch diese Kombination werden die Leistung und Flexibilität auf der Baustelle erheblich verbessert. Entscheiden Sie mit einem Tastendruck, ob Sie den TPS-Modus oder, wenn einige Punkte aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit des Prismas nicht mit TPS gemessen werden können, den GNSS-Modus nutzen möchten.

Die NordBau in Neumünster findet vom 4. bis 8. September 2024 statt, den Messestand der Moba Mobile Automation ist im Freigelände Nord, Stand – N247, Kieler Straße/Ecke Celler Straße zu finden.